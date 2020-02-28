Нас, как в 2015-м, склоняют к войне? Как турки пытаются повторить "удар в спину" в Идлибе

Телеканал "Россия-24" сообщил, что турецкие военные при пособничестве боевиков активно противостоят сирийской и российской авиации в Идлибе. По информации журналистов, самолёты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков, но против них на земле активно работают оппоненты.

В частности, против авиации турки и террористы применяют ПЗРК.

Ситуация по накалу близка к ноябрю 2015 года, когда в Сирии турки сбили российский Су-24. Президент России Владимир Путин сообщил, что самолёт был сбит ракетой типа "воздух-воздух" с турецкого F-16. Военный борт потерпел крушение и упал в Сирии в четырёх километрах от границы с Турцией. Владимир Путин назвал этот инцидент "ударом в спину" со стороны пособников террористов.

До войны, к счастью, дело не дошло, но между Москвой и Анкарой после предательского удара существенно обострились отношения.

Нынешняя ситуация в Идлибе, которая накаляется с каждым днём, напоминает события 2015 года.

По данным "России-24", российская и сирийская авиация активно применяет тепловые ловушки для защиты от огня ПЗРК, а турецкие военные активно атакуют позиции сирийской армии.

Сирийская армия в поселке Джубас, где ведутся на данный момент самые ожесточённые бои, потеряла "большое количество бронетехники и артиллерии" от огня турецких военных.

Напомним, 20 февраля арабский портал Al-Masdar сообщил, что поддерживаемые Турцией боевики в Идлибе попытались с помощью ПЗРК сбить российский бомбардировщик Су-24. Портал опубликовал видео, на кадрах которого запечатлено, как в сторону самолёта летит ракета, но Су-24 успевает уклониться, передаёт "Интерфакс".