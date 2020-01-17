«Нас часто держали взаперти, могли ударить»: племянницы лишённой права опеки женщины рассказали о жизни у тёти

Жительница Челябинской области Наталья Галеева, у которой после начавшегося разбирательства с опекой сгорел дом, злоупотребляла алкоголем, а её гражданский муж избивал проживавших с ними племянниц. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказали сами девочки — Лена и Люба Кудрявцевы. По их словам, в доме у тёти они фактически голодали и вынуждены были самостоятельно ухаживать за тяжелобольной сестрой. Органы опеки изъяли детей у Галеевой в 2018 году. Женщина утверждает, что её лишили опекунства над сёстрами Кудрявцевыми по надуманным причинам — за то, что она требовала квартиру для старшей из племянниц, имеющей тяжёлую форму ДЦП. Однако рассказ девочек опровергает эту версию.

На прошлой неделе внимание многих СМИ было приковано к сёстрам Кудрявцевым из Челябинской области: 19-летней Лизе, 15-летней Лене и 11-летней Любе. В ночь с 9 на 10 января у их родной тёти, 54-летней Натальи Галеевой, сгорел дом. При пожаре погиб её гражданский супруг, 47-летний Виктор Иванов.

По данным МЧС, возгорание произошло в прилегающем к дому курятнике из-за перегрузки электросети. Наталья в официальную версию не верит и считает, что дом подожгли. По её мнению, она давно стала мешать местным властям. Дело в том, что утром 10 января к Галеевой должны были приехать журналисты и представители местной администрации. Чиновники собирались оценить условия проживания женщины, чтобы начать рассматривать вопрос о возможном возврате ей опеки над тремя племянницами.

Редакция проекта RT #НеОдинНаОдин много раз помогала родителям защитить свои права, когда органы опеки неправомерно забирали детей. Но мы всегда докапываемся до сути истории. Поэтому, несмотря на то что эта история уже разошлась в СМИ в другом свете, редакция RT посчитала обязательным поехать на место и разобраться во всех обстоятельствах истории досконально, из первых рук, а не с чьих-то слов.

В итоге выяснилось, что девочки уже более полугода живут в приёмной семье и не хотят возвращаться к тёте. Кроме того, они считают, что их тяжелобольной сестре будет гораздо лучше в специализированном учреждении, а не у Галеевой.

Приют вместо лагеря

Лена и Люба Кудрявцевы живут в просторном двухэтажном доме в пригороде Челябинска. У их новых родителей, помимо сестёр, ещё трое детей — двое родных сыновей и приёмная дочь. О своём прошлом в доме Галеевой девочки вспоминают с содроганием, хотя вначале они надеялись, что у тёти им будет лучше, чем у родителей.

Отец детей, родной брат Натальи Юрий Кудрявцев в 2013 году получил четыре года и два месяца тюремного заключения за то, что избивал девочек. На свободе после выхода из тюрьмы он провёл всего пять месяцев, после чего вновь оказался за решёткой — на сей раз за драку. Родительских прав он лишён. Мама девочек, Анна Кудрявцева, также лишена родительских прав с 2014 года из-за своего пристрастия к алкоголю.

Лена и Люба вспоминают, как отец бил их и тушил о них окурки. Как-то раз он заставлял Лену всю ночь учить его играть в карты на компьютере.

«Потом начались суды, а чтобы мы не мешались, нас мама отвезла в приют, сказав, что это детский лагерь. Когда мы узнали, что это интернат, стало обидно, что мама нас обманула, — рассказала RT Лена Кудрявцева. — Мне было восемь лет, когда мы туда приехали, и весь первый класс я проучилась там. Потом мы оказались в приюте во второй раз, тоже под видом «лагеря». Но было уже не так страшно, потому что уже были знакомы с воспитателями».

Голодное время

В итоге в 2015 году девочек решила воспитывать их тётя. Но сёстры подозревают, что она взяла их только ради пособий: сама Наталья и её сожитель на тот момент не были нигде трудоустроены и перебивались случайными заработками. Женщина также забрала старшую из сестёр, Лизу, хотя у девушки тяжёлая форма ДЦП — она не может двигаться и говорить.

Наталья Галеева

© Скриншот с видео: RT

«Нас часто держали взаперти, не выпускали гулять. Дядя Витя мог нас ударить шлангом или ремнём, — рассказывает Люба Кудрявцева. — Дядя Витя часто с тётей Наташей дрались и постоянно выпивали с гостями. Мы им мешали, поэтому они нас посылали кормить Лизу. Часто ничего, кроме доширака, не было. Тёти постоянно не было дома, она очень редко что-то готовила. На другую еду приходилось зарабатывать самим: мы переносили дрова и получали за это 50—100 рублей».

При этом деньги Наталья постоянно прятала от девочек, забывала, куда их положила, и ругала за это племянниц, продолжает Люба.

Самый дорогой подарок, который она получила за те годы от родственников, — чипсы и лимонад.

«На нас никогда не было денег и времени. Мы нужны были, только чтобы ухаживать за Лизой», — добавляет девочка. При этом, как вспоминает её сестра Лена, они однажды даже подрались с тётей, когда та обвинила их в том, что они не помогают по дому, не кормят Лизу и не ухаживают за ней.

Лена Кудрявцева о жизни с родной тётей

Дядя Витя в основном только пил, валялся на диване и смотрел телевизор. По словам девочек, он часто засыпал в постели с непотушенной сигаретой. Лена предполагает, что пожар мог произойти из-за этого: «Один раз он не потушил сигарету — и загорелась печка».

«Беспорядок был всегда в доме. Однажды двоюродный брат нас заставил убираться, когда тёти Наташи дома не было. Мы свою рваную одежду убирали в пакеты, чтобы опека её не увидела. Потому что она была вся разбросана. Я думаю, что было бы правильно, если бы опека забрала нас раньше», — вспоминает Люба Кудрявцева.

Люба Кудрявцева о жизни с родной тётей

«Везде бутылки раскиданы»

Сестёр Кудрявцевых изъяли у Галеевой в 2018 году. Наталью тогда обвинили в алкоголизме и ненадлежащем уходе за детьми. По версии опекунши, поводом для отъёма девочек послужил судебный процесс из-за положенного по закону жилья для Лизы. Как сироте и инвалиду власти должны предоставить ей отдельное бесплатное жильё по достижении совершеннолетия.

Однако, когда Лизе исполнилось 18 лет, квартиру ей, по словам Галеевой, не выделили. Тогда, как говорит Наталья, по совету одной из работниц опеки она подала иск на администрацию. Суд занял сторону Лизы и обязал чиновников выделить девушке квартиру в течение пяти месяцев.

«В октябре 2018 года к нам домой нагрянула опека, — рассказывает Галеева. — Они пришли в постирочный день, когда вещи лежали ещё не отсортированные. В доме, по их словам, якобы были посторонние люди. Также проверяющие утверждали, что везде бутылки раскиданы».

Однако сами девочки вспоминают, что накануне того дня в доме была большая пьянка — к тёте и её сожителю пришли друзья.

© Фото из личного архива

«Они выпивали, мы спали в своей комнате. Проснулись от шума на кухне. Я всё время выходила, просила быть тише, нам же в школу, — рассказывает Лена. — Потом мы ушли на занятия, а с последнего урока нас забрали сотрудники опеки. Сначала сказали, что на месяц, чтобы тётя Наташа исправилась. Потом заявили, что тёте Наташе нас больше не вернут. Для нас это был шок: столько прожить с ней — и опять в интернат. Лизу отправили в реабилитационный центр».

«Морили голодом»

О ситуации с опекой над сёстрами Кудрявцевыми не вспоминали до декабря 2019 года, пока не стало известно, что Лиза находится в реабилитационном центре в крайне истощённом состоянии. Она похудела до 18 кг.

Галеева обратилась к правозащитнице Оксане Труфановой, к делу подключились СМИ, девушку перевели в центр паллиативной медицины пятой городской больницы. В декабре 2019-го Наталья подала кассационную жалобу на решение суда по лишению её прав опекунства.

Галеева заявила, что её племянницу «заморили голодом», а всем девочкам было лучше у неё. При этом сама Наталья в разговоре с RT несколько раз меняла позицию по поводу сестёр: иногда она утверждала, что готова забрать только Лизу, иногда — что всех троих.

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© Сергей Шаргунов

По словам Лены и Любы, возвращаться к тёте они не хотят и считают, что сестре будет лучше в специализированном учреждении.

«Тётя Наташа редко водила Лизу в баню, сестра могла быть не мытая месяцами. Мы очень хотели помочь, но Лиза тяжёлая, мы бы просто её не подняли, — рассказала Люба Кудрявцева. — Кровать была рядом с батареей, ей было жарко, а ещё и из курятника пахло. Дядя Витя и Лизе кровать обещал построить, чтобы матрас специальный положить, — его выдала опека. Но так и не построил, а нераспакованный матрас так и сгорел в этом доме. В центре Лизе будет лучше. Там врачи и люди, которые любят детей. Лизе там делают специальные процедуры, ей воду дают, она набрала вес».

По данным Министерства социального развития Челябинской области, состояние Лизы вызывало беспокойство уже на момент её изъятия из-под опеки: «Елизавета Кудрявцева поступила в Копейский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью в феврале 2019 года с тяжёлыми множественными врождёнными нарушениями развития и дефицитом массы тела».

«Это всё из-за квартиры»

Уполномоченная по правам ребёнка Челябинской области Евгения Майорова рассказала RT, что считает изъятие детей обоснованным. По словам омбудсмена, со стороны опеки требовалось вести более тщательное сопровождение и контроль семьи, тогда бы, возможно, ситуация не дошла до крайности.

Заместитель губернатора Челябинской области по социальным вопросам Ирина Гехт также считает, что детям у тёти было плохо. При этом она полагает, что за действиями Натальи скрывается корыстный умысел.

Отдельно Гехт заметила, что если бы во время пожара в доме были дети, то случилась бы непоправимая трагедия и о том, стоило ли изымать девочек, говорили бы совсем по-другому.

В свою очередь, представитель женщины в суде правозащитница Оксана Труфанова утверждает, что действия опеки в 2018 году при изъятии девочек были незаконными, а в работе администрации Полетаева усматривается коррупционная составляющая. Она настаивает на проведении проверки.

Однако сами Лена и Люба заявили RT, что общаться с тётей не хотят, поскольку Наталья и другие родственники вылили на девочек «много грязи ни за что», обвинив их в том, что дети «продались» и бросили свою настоящую семью.

На вопрос к девочкам, хотели бы они сейчас вернуться к тёте, они однозначно ответили «нет». Им нравится в новой семье, они называют приёмных родителей мамой и папой. Здесь они чувствуют себя в безопасности, здесь их любят. Сёстры добавили, что их тёте нужны только деньги за опекунство и квартира Лизы.

Между тем проверка Копейского реабилитационного центра, где содержалась Лиза до её помещения в паллиативное отделение, выявила ряд нарушений. Руководитель центра был уволен из-за того, что вовремя не перевёл больную в учреждение с более подходящими для её состояния медицинскими условиями.

RT продолжит следить за развитием ситуации.