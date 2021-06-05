Нас бомбардируют "волшебные самолеты": ущерб огромен • 425 • Аналитика © AFP 2021 / Boom Supersonic То, чего ожидали и требовали много десятилетий, наконец свершилось. Рассекречивание правительственного доклада США об НЛО, которое анонсировалось недавно, началось. В докладе, который полностью станет доступен публике 25 июня, описывается 120 случаев наблюдения НЛО, которые, впрочем, официально именуются другой аббревиатурой (НАЯ — неопознанные атмосферные явления). Доклад, естественно, уже достался прессе (в частности, The New York Times). Заголовки в СМИ об этом эпохальном событии делятся на "Спецслужбы США не нашли доказательств существования инопланетян" и "Спецслужбы США не смогли объяснить НЛО". По факту, судя по пересказам, в тексте ряда НАЯ: 1 указываются известные атмосферные явления, которыми могли быть наблюдавшиеся военными пилотами НЛО; 2 указываются случаи, которые под известные атмосферные явления не подходят или подходят не полностью, но четких доказательств искусственности явлений у правительства также не имеется. ...Что тут стоит отметить. Следует учитывать, что НЛО для нас и НЛО для американцев — это явления совершенно разного культурного порядка. В России контактов с неопознанными летающими предметами и их наездниками традиционно было до слез мало — до западной "инопланетянской паранойи" 1950-х у нас этим вообще почти не интересовались, в 1960-70-х тема существовала как-то несколько на задворках официальной действительности (советское общество было в значительной степени "обществом технарей", фантастика у нас тоже была, как правило, глубоко серьезной и притом гуманистической, мистика не приветствовалась, поэтому НЛО, снежный человек йети и люди-феномены с кожным зрением и экстрасенсорными способностями до 1980-х присутствовали в массовом сознании на птичьих правах и периодически осмеивались Стругацкими или даже попадали в куплеты В. С. Высоцкого). Потом, конечно, прорвало — но на довольно краткий период: если перестройка сопровождалась бумом вообще любой мистики, включая самую нездоровую, а также журналистскими алкотурами в "аномальные зоны" и заряжением кремов по телевизору, то к началу нулевых, вместе со спадом безумия 90-х и окончанием "Секретных материалов", интерес к летающим тарелкам уложился и остался уделом очень специфических граждан. Американская же традиция неопознанной летательности очень давняя и никогда, по сути, не прерывалась. Уже в конце XIX столетия в разных концах страны люди видели "неопознанные дирижабли", которые не только летали, но еще и отчаянно дымили, а ко многим очевидцам даже спускались по веревочным лестницам джентльмены-пилоты, покупали у них уголь и просили "передать привет мистеру Эдисону". Распространение же в 1930-40-х годах мусорной космической фантастики, герои которой постоянно палили по пришельцам из атомных пистолетов или вырывали блондинок из щупалец гигантских разумных грибов, предрешило трактовку всех увиденных туч, миражей, инверсионных следов в глубоко космическом ключе. К этому стоит добавить традиционную высокую религиозность американцев (причем без наличия какого-то единого авторитетного духовного института и при множестве конкурирующих сект) — что в принципе снимает препятствия к некритичному восприятию "чего-нибудь загадочного". Поэтому в США, например, по сей день существует дикое количество людей, уверенных, что пришельцы похищали их и вставляли в них зонды (весьма характерно, что это так и осталось почти исключительно западным феноменом — жители остального глобуса инопланетян-исследователей в этом плане, видимо, интересуют едва-едва). ...В свете всего сказанного нет причин удивляться тому, что доклад об НЛО сейчас в СМИ передовых стран — летняя тема номер один (точно так же, как в позапрошлом году "темой номер один" осенью был предстоящий якобы штурм "Зоны 51" в Неваде фанатами инопланетян, желающими добиться от правительства Правды о "крушении НЛО в Розуэлле"). Но для нас интересно другое. На дворе XXI век, век всеобщей хаотичной если не информированности, то информируемости (за каждым из нас бегут наперегонки толпы анонсов, заманух и заголовков разной степени спекулятивности, перекрикивая друг друга). Однако никакого снижения накала интереса к Необъяснимым Явлениям и прочим секретам таинственных загадок в передовых обществах планеты не заметно. Скорее наоборот: увеличившийся и демократизировавшийся доступ всех желающих к почти любой информации породил вирусное распространение не настоящих знаний, а вообще любых. Так, во многих странах за последние два десятилетия увеличилось число верящих в гороскопы. Резко выросло число "плоскоземельцев". Случился бум неоязычников, "общающихся с силами Природы", причем в тесной связке с модной зеленой повесткой. Власти многих стран испытывают трудности с вакцинацией от коронавируса — не потому, что граждане не верят в смертоносность ковида или в безвредность вакцин, а потому, что, к сожалению, напротив, верят: они верят в рассылаемые по вацапам анонимные откровения о "вакцинных чипах с перепрограммированием ДНК". То есть перед нами не скептицизм, а напротив — своеобразная "полирелигиозность", всеверие, торопливая готовность принять на веру все, что созвучно настроению. Любопытно, что СМИ в своей адской гонке за просмотрами-лайками-репостами добровольно или вынужденно, но волочатся за трендами — и тоже активно стирают границу между фактами, прожектами, обещалками и полным бредом. Одним из небольших скандалов последнего месяца стала публикация в подростковом Teen Vogue (то есть "Воге" для 12-17-летних девочек) о том, как использовать менструальную кровь в "практической магии". Это радикальный пример стирания границ между реальностью и бредом. Но есть и менее радикальные: например, одной из свежих сенсаций из технического мира стало на днях известие о возрождении гражданской сверхзвуковой авиации. Компания United Airlines объявила о том, что закупит 15 сверхзвуковых самолетов у айтишно-инженерного стартапа, а потом, наверно, еще 35 (фотографии летящего суперсамолета прилагаются). Совершенно незначимым на этом фоне является тот факт, что самолета еще нет. Его не построили и не сертифицировали. Он существует примерно в такой же степени, как лунные базы (его планируется вывести в небо к 2029-му). Мы не знаем, взлетит ли он когда-нибудь или отправится туда же, где ездят сейчас гиперлупы или работают диагностические суперчипы компании Theranos. Но фокус в том, что довольно многим нашим современникам уже все равно. Они увидели фото, они прочли заголовки о "возвращении сверхзвука" и о закупке 50 сверхскоростных самолетов — и этого достаточно. Грань между существующим и воображаемым стерта, а вопросы на тему "как вы будете решать проблемы, приведшие к отказу от сверхзвуковых гражданских самолетов, созданных в 1970-х", не возникают — поскольку сам "мир всеверия" не предполагает таких вопросов. В известном смысле для таких современников любой самолет — НЛО, поскольку летает волшебным образом и создается чьим-то усилием воли при наличии достаточного финансового ресурса, как в видеоигре. И вопрос о том, что делать с современниками, у которых стерты границы между реальным, желаемым и обещаемым, — куда важнее в практическом смысле, чем вопрос о том, существуют ли на самом деле инопланетяне. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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