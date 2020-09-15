Нарышкин жёстко пресёк все инсинуации на тему "отравления" Навального - два железных факта

Во-первых, по словам Нарышкина, все запасы боевого отравляющего вещества "Новичок" в России уничтожены в соответствии с проколами ОЗХО.

При этом он отметил, что это было зафиксировано в установленном порядке, а информация о том, что на территории России якобы сохранились остатки этого вещества, - не что иное, как дезинформация.

Во-вторых, во время вылета Навального с территории России в его организме не содержалось никаких отравляющих веществ.

Как это было с первого дня истории в "отравлением" Навального, Россия по-прежнему остаётся открытой к контактам и готовой предоставить необходимые данные, однако по сей день ни одна из европейских стран, голословно обвиняющих нашу страну в "отравлении" блогера, не предоставила ни одного факта, ни одного доказательства своих слов.