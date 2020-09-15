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Нарышкин жёстко пресёк все инсинуации на тему "отравления" Навального - два железных факта

15 сентября 2020, 15:05  •  288 • Политика
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин жёстко пресёк любые инсинуации на тему "отравления" блогера Алексея Навального в России. Он озвучил два железных факта, которыми возможно поставить точку в обвинениях в адрес России.
Во-первых, по словам Нарышкина, все запасы боевого отравляющего вещества "Новичок" в России уничтожены в соответствии с проколами ОЗХО.
При этом он отметил, что это было зафиксировано в установленном порядке, а информация о том, что на территории России якобы сохранились остатки этого вещества, - не что иное, как дезинформация.
Во-вторых, во время вылета Навального с территории России в его организме не содержалось никаких отравляющих веществ.
Как это было с первого дня истории в "отравлением" Навального, Россия по-прежнему остаётся открытой к контактам и готовой предоставить необходимые данные, однако по сей день ни одна из европейских стран, голословно обвиняющих нашу страну в "отравлении" блогера, не предоставила ни одного факта, ни одного доказательства своих слов.

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