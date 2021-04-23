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Нарышкин заявил об "убогой лжи" Чехии о российских спецслужбах

23 апреля 2021, 13:20  •  35 • Политика
Сергей Нарышкин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Прага умудрилась отличиться, заявил глава СВР
Основой выступлений чешских властей в адрес России является "убогая ложь", которая должна затмить разум людям с низкой степенью интеллекта. Соответствующее заявление сделал сегодня, 23 апреля, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в ходе выступления в Центральном музее вооруженных сил РФ.
Таким образом директор СВР отреагировал на антироссийские заявления Чехии, которая обвиняет спецслужбы РФ во взрыве на складе с боеприпасами, произошедшем в Моравии в 2014 году.
По словам Нарышкина, восточноевропейская страна, не обладающая достаточным суверенитетом, умудрилась "отличиться", решив пойти на обострение, после чего "получила свое", передает телеканал "360".
"Причем в своих действиях прикрывалась совершенно убогой и низкой ложью, рассчитанной можно сказать, на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития", – приводит "Интерфакс" заявление главы СВР.
В российском МИД неоднократно подчеркивали, что заявления Праги в адрес России о мнимой причастности Москвы в инциденте абсурдны и крайне нелепы. За последовавшей высылкой представителей российской дипломатической миссии из Чехии стоят Соединенные Штаты и европейские государства, которые намерены подобным способом решить собственные проблемы
Глава министерства иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что количество подведомственных Праге сотрудников генконсульств в России остановится на 32 работниках. Аналогичное число сохранит российская сторона. По словам министра, обе стороны достигли в этом вопросе паритета. Тем не менее, сообщил Кулганек, действия МИД были согласованы с правительством Чехии и получили одобрение со стороны главы государства Милоша Земана.

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