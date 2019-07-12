Нарышкин заявил о планах США препятствовать акции «Бессмертный полк» за рубежом

Власти США поставили задачу препятствовать распространению акции «Бессмертный полк» за рубежом. Об этом в пятницу, 12 июля, заявил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, выступая на заседании совета фонда «История Отечества».

Политик назвал такую политику Вашингтона примером циничных попыток геополитического противостояния Москве, сообщает телеканал «360».

«В высоких кабинетах одного государства, которое находится по другую сторону Атлантики, поставлена задача перед официальными международными центрами создавать систему инструментов, которые бы ставили барьеры для продвижения акции «Бессмертный полк», — цитирует Нарышкина сайт kp.ru.

Постпред России при ООН Василий Небензя, выступая 4 мая 2019 года перед участниками акции «Бессмертный полк» в Нью-Йорке, отметил, что российско-американские отношения должны стать залогом стабильности в мире. Он также напомнил, что Москва и Вашингтон всегда были союзниками и никогда не воевали друг с другом.

4 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в статье, опубликованной на сайте журнала «Международная жизнь», что Западу не удастся заставить РФ не отмечать День Победы.

«Бессмертный полк» — это общественная акция-шествие, в ходе которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

По словам организаторов, в последние годы наблюдается колоссальный рост числа участников движения. В 2018 году шествия прошли в 80 странах. В России в акции приняли участие почти 10,5 млн человек.