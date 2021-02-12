Нарышкин заявил о надежной защите России от террористов

Сигналы о планах террористов в отношении России поступают спецслужбам регулярно, накоплен огромный опыт, и страна «достаточно надежно» защищена от этого зла. Об этом сообщил журналистам директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в пятницу, 12 февраля.

«Сигналы о тех или иных замыслах, планах боевиков, террористов, членов террористических организаций мы получаем с определенной регулярностью», — приводит «РИА Новости» его слова.

Нарышкин подчеркнул, что у российских спецслужб, силовиков, прежде всего Федеральной службы безопасности, есть «огромный опыт борьбы с международным терроризмом, и справедливо сказать, что Россия достаточно надежно защищена от этого зла».

Таким образом глава СВР прокомментировал сообщение источников агентства о том, что подконтрольные террористической организации «Хаят Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра») якобы готовят боевиков для совершения преступлений в различных российских городах.

9 февраля сообщалось, что почти 600 человек были осуждены в России в прошлом году за террористические преступления, еще более 300 человек — за экстремизм. При этом в конце прошлого года в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) информировали, что в России с начала года ликвидировали 49 боевиков. Всего в 2020 году в стране было предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт.