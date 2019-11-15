Нарышкин заявил, что РФ зеркально ответит на помилование россиян в Литве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Ответные действия РФ на помилование в Литве осужденных за шпионаж российских граждан будут зеркальными. Об этом заявил в пятницу директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"По моим данным, это зеркальные меры", - сказал он.

В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа помиловал граждан РФ Сергея Моисеенко и Николая Филипченко, приговоренных в 2017 году по обвинению в шпионаже в пользу России к 10,5 и 10 годам заключения соответственно.

В октябре литовские СМИ сообщили о том, что Вильнюс и Москва пришли к договоренности и готовятся к обмену осужденными за разведывательную деятельность. Утверждалось, что Литва передаст РФ Филипченко, а Россия - литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году. СМИ указывали, что в сделку также включен еще один россиянин. Норвежская пресса писала, что в списки могут внести и осужденного в России за шпионаж норвежца Фруде Берга, прошение о помиловании которого рассматривается в Кремле.