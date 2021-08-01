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Нарышкин рассказал о ЧП в разведке: "Трагическое событие"

01 августа 2021, 01:35  •  25 • Политика
Директор СВР Сергей Нарышкин рассказал о случае предательства в службе разведки и о предателе, с которым столкнулся лично он сам. По словам эксперта, предательство - "это трагическое событие, это ЧП в службе разведки".
В интервью телеведущему Владимиру Соловьёву, отрывок из которого был обнародован в эфире YouTube-шоу "Соловьёв Live", директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин рассказал о том, как ему пришлось в своё время работать с человеком, позже оказавшимся предателем.
Случилось это в 1980-1990-х годах. Сам Нарышкин воспринимает предательство "трагическим событием" - "ЧП в службе разведки", которое невозможно простить. Директор СВР заметил при этом, что от подобной ситуации не застрахована ни одна служба.
Предателя же сначала просмотрели ещё на этапе отбора на работу в службу - не увидели предпосылок, а после не заметили и того, как изменился человек.
Нарышкин полагает, что сейчас тому человеку из нашей разведки, что "перешёл на сторону врага", очень плохо. Имя предателя в приведённом отрывке интервью не называется.

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