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Нарышкин подобрал точное слово к предлагающим наказать Россию русским: "Всё своими именами"

01 августа 2021, 01:35  •  21 • Политика
Директор СВР Сергей Нарышкин в беседе с Владимиром Соловьёвым считает, что оппозиционеры, которые приезжают из России на Запад и предлагают там ввести против нашей страны санкции в качестве наказания, являются предателями. "Надо всё называть своими именами", - уточнил формулировку Нарышкин.
В интервью телеведущему, журналисту Владимиру Соловьёву директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин ёмко и точно дал характеристику тем, кто уезжает на Запад из России и там призывает наказать нашу страну санкциями. Отрывок из интервью был показан в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".
Соловьёв заметил при этом, что в основном это оппозиционеры.
"Это предательство своей страны, своего народа, - без паузы ответил на вопрос журналиста Нарышкин. - Надо всё называть своими именами".
На уточняющий вопрос - не через них ли, этих предателей, ведётся агентурная работа Запада в России, директор СВР тонко намекнул: "В семье не без урода".

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