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Нарышкин отметил применение давления и провокаций в межгосударственных отношениях

05 мая 2018, 23:09  •  73 • Политика

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин отмечает практику "использования методов давления и провокаций в межгосударственных отношениях", а также ответственность ряда западных стран за усиливающуюся дестабилизацию в регионах Ближнего и Среднего Востока. Об этом глава Службы внешней разведки (СВР) заявил 4 мая в Пекине на первом Совещании руководителей разведывательных служб государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

Как отмечается, Нарышкин, в частности, указал на "ответственность ряда западных стран за усиливающуюся дестабилизацию" указанных регионов, а также за использование методов провокаций и давления в межгосударственных отношениях. "Директор СВР России призвал к усилению совместных действий по недопущению превращения севера Афганистана в плацдарм для ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС) и других террористических организаций", - сообщил представитель СВР.

Кроме того, как сообщил Иванов, участники совещания в Пекине "обменялись оценками угроз и вызовов на пространстве ШОС", а также наметили пути активизации взаимодействия спецслужб в вопросах борьбы с международным терроризмом и обеспечения безопасности саммита Совета глав государств ШОС в Циндао.

Участников совещания приняли заместитель председателя КНР Ван Цишань и член Политбюро, секретарь Политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунь.

Также Нарышкин провел двусторонние встречи с руководителями разведывательных служб стран ШОС. Как сообщил глава пресс-бюро СВР, было принято решение проводить совещания "в подобном формате ежегодно накануне саммитов Совета глав государств ШОС".

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