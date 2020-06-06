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Нарышкин обвинил власти Чехии в гнусной провокации: "Ответные меры будут"
06 июня 2020, 22:55 • 32 • Политика
Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин обвинил власти Чехии в гнусной провокации. "Ответные меры будут", - отрезал он.
Решение чешских властей о высылке российских дипломатов - это провокация, и Россия не оставит это без ответа.
"Ответные меры будут", - пообещал Нарышкин.
Он отметил, что "в целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей".
О высылке дипломатов стало известно 5 июня. Чехия объявила их персонами нон грата из-за инцидента, о котором говорили ещё весной. Якобы один из сотрудников диппредставительства сообщил в спецслужбы Праги о подготовке отравления местных политиков.
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