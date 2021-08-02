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Нарышкин назвал три главные угрозы для России
02 августа 2021, 13:20 • 121 • Политика
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ответил на вопрос Владимира Соловьёва о том, что больше всего грозит России.
Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин дал интервью Владимиру Соловьёву. В его программе "Соловьёв Live" он назвал главные угрозы для России.
Ведущий шоу на YouTube "Соловьёв Live" в эфире привёл слова американского генерала, который сказал, что вывод войск США из Афганистана связан с боязнью Китая.
И задал Нарышкину вопрос о том, что угрожает России.
Нарышкин подчеркнул, что Служба внешней разведки не работает против какого-либо государства. Задачи её лежат в сфере интересов защиты собственного государства, то есть России.
"Основные угрозы в сфере международной безопасности, в сфере стратегической стабильности, международного терроризма. Принимаем необходимые усилия, чтобы предоставить руководству страны закрытую информацию, на основе которой оно принимает те или иные стратегические решения", - ответил глава СВР.
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