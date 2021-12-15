Нарышкин назвал разочаровавший Запад проект против русских: "Энтузиазма поубавилось"

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал разочаровавший Запад проект против русских и нашей страны в целом. По его словам, после такого провала у западных стран "энтузиазма поубавилось".

В беседе с газетой "Аргументы и факты" Нарышкин отметил, что речь идёт о деле скандального блогера Алексея Навального. Операция с ним в роли сакральной жертвы громко провалилась и разочаровала западных русофобов.

Нарышкин отметил, что в целом, пока Россия остаётся неуязвимой для любых внешних атак, "тема расшатывания ситуации изнутри никогда не утратит актуальности для наших оппонентов", однако "в последние годы энтузиазма по поводу возможности инспирировать в нашей стране массовое протестное движение у западных спецслужб и других правительственных структур поубавилось".

При этом не последнюю роль в таком разочаровании Запада сыграла операция с Навальным. Нарышкин отметил, что общество в России оказалось "намного благоразумнее и рассудительнее", "чем о нём привыкли высокомерно думать западные политтехнологи.