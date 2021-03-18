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Нарышкин напомнил о «темном и гнетущем безвременье» в истории Крыма

18 марта 2021, 14:45  •  84 • Политика
Крым и Севастополь преодолели важнейший рубеж, оставив в прошлом «темное и гнетущее безвременье» по прошествии семи лет воссоединения с Россией. Такое мнение высказал в четверг, 18 марта, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«По прошествии семи лет незабываемые события Русской весны уже стали частью нашей общей истории. В те решающие дни Крым и Севастополь преодолели важнейший рубеж, оставили в прошлом темное и гнетущее безвременье», — заявил он на презентации трехтомника «История Севастополя».
Нарышкин сказал, что благодаря демократическому выбору жителей полуострова в марте 2014 года историческая справедливость была восстановлена. Он также затронул тему передачи полуострова в 1954 году.
«Непродуманное, волюнтаристское решение Хрущева повлекло за собой самые трагические последствия. Однако история всегда всё расставляет на свои места», — сказал политик.
По его словам, подобные действия всё же укрепили жителей Севастополя и Крыма в стремлении вернуть родной язык и культуру.
Ранее, 17 марта, посол РФ в Германии Сергей Нечаев в ответ на заявление посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о том, что ФРГ должна помочь Киеву «освободить полуостров», заявил, что возвращение Крыма в состав России стало закономерным и логичным исходом тех событий, что происходили на Украине. Он отметил, что европейские государства закрывали глаза на события, происходящие на майдане, и игнорировали тот факт, что сторонники переворота нарушали договоренности, достигнутые при участии стран Евросоюза.
16 марта глава МИД России Сергей Лавров заверил, что Крым навсегда останется с РФ, и Западу во главе с США этого изменить не удастся. Он добавил, что Москва продолжит вести работу по закреплению в сознании иностранных партнеров «реалий, связанных с возвращением полуострова домой».
В 2014 году по итогам референдума Крым вошел в состав России. В ходе него 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за присоединение к России. Украина до сих пор считает регион своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла о соответствии процедуры присоединения всем нормам международного права.

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