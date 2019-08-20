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Нарышкин наградил Шилова медалью СВР
20 августа 2019, 20:54 • 37 • В России
Во вторник галерею Александра Шилова наводнили ветераны и действующие сотрудники Службы внешней разведки России - Народный художник СССР представлял здесь свой новый портрет из коллекции "Они сражались за Родину". Позировал мастеру на сей раз 91-летний ветеран ВОВ, участник битвы на Курской дуге Виталий Коротков.
-Если сдашь предметы за восьмой класс на "пятерки", помогу попасть в воинскую часть, - написал ему с фронта отец. 14-летний мальчишка выполнил обещание и оказался среди танкистов на Курской дуге. Прошел всю войну, расписался на Рейхстаге и занялся политразведкой, опять же на германском фронте.
Позировал мастеру на сей раз 91-летний ветеран ВОВ, участник битвы на Курской дуге Виталий КоротковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
-Своим трудом вы во многом обеспечивали безопасность Отечества на протяжении многих десятилетий. Вы - образец для действующих сотрудников, особенно для молодежи, - приветствовал легенду директор СВР Сергей Нарышкин.
А следом наградил Александра Шилова "за большой личный вклад в укрепление и развитие взаимодействия медалью СВР "За заслуги".
Народный художник СССР представил новый портрет из коллекции "Они сражались за Родину"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
-Вы исполняете самый священный долг - защищаете Отечество. Если представить, что нет служб безопасности, то Россия взлетит на воздух за секунды. Нужно пропагандировать и ставить памятники таким героям, иначе Родину потеряем, - отметил в ответ художник.
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