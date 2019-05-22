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Нарышкин допустил возобновление контактов с главой ЦРУ

22 мая 2019, 14:54  •  32 • Политика
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин допустил возможность восстановления прежнего уровня контактов между руководством разведок РФ и США.
«Чуть больше года назад, когда [госсекретарь США Майкл] Помпео был на посту директора ЦРУ, он был гостем у нас, мы встречались с ним в США в Ленгли (адрес штаб-квартиры ЦРУ. — Ред.), обменивались телефонными звонками, беседовали. Это было время очень плодотворного развития наших контактов, обмена и разведывательной, и аналитической информацией», — цитирует Нарышкина ТАСС в среду, 22 мая.
15 мая глава СВР заявил о возможности встречи с главой ЦРУ Джиной Хэспел. Также он рассказал, что 14 мая кратко пообщался Майком Помпео и рассказал ему о желании возобновить контакты и взаимодействие спецслужб на более высоком уровне. Он подчеркнул, что в последнее время на фоне усилившегося внутриполитического конфликта в США эти контакты не прекратились, но «немного спали».
20 апреля глава ЦРУ Джина Хэспел рассказала, что ее ведомству помогает в операциях против России и КНДР. По ее словам, ключевыми моментами в этом случае являются «деньги и изобретательность». Она отметила, что именно эти методы позволяют ЦРУ «получить результат». Кроме этого, она добавила, что в 2018 году к ведомству присоединилось огромное количество людей.

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