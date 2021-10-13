Наряд Нуланд на переговорах в МИД оскорбил Россию - эксперты

Виктория Нуланд. Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Бордовый брючный костюм и ботильоны не соответствуют статусу дипломата

Российские эксперты раскритиковали наряд замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд на встрече с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. По их мнению, американка своей одеждой и обувью нарушила дипломатический этикет и тем самым оскорбила страну.

Напомним, вчера, 12 октября, Нуланд приехала на Смоленскую площадь в МИД России на переговоры в малиновом брючном костюме и ботильонах в мелкую полоску. Отечественные специалисты оценили изданию "Взгляд" прикид дипломата США.

Так, президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Альбина Холгова заявила, что на подобных переговорах необходимо соблюдать дресс-код Business Best, который исключает брюки у женщин.

"Если какая-то дама приходит на очень важную встречу в брюках, она сообщает всем, что встреча для нее не имеет особого значения", – пояснила специалист.

Одновременно она обратила внимание на тот факт, что брюки все время носит канцлер Германии Ангела Меркель. Такой выбор главы немецкого кабмина Холгова сочла фирменным стилем политика.

Касаясь цвета одежды Нуланд эксперт уточнила, что дипломатический этикет позволяет женщине одеваться в красный костюм, если мероприятие организовано мужчиной. Впрочем, добавила она, все же одежда американки не была красной.

В свою очередь, педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева цвет костюма высокопоставленной заокеанской гостьи назвала допустимым, хоть и непривычным. Также она настаивает, что это не малиновый, а бордовый цвет.



"Бордовый, надо сказать, придает статуса. Эту цель, возможно, и преследовала госпожа Нуланд. Однако сам по себе брючный костюм, напротив, снижает статус", – подчеркнула эксперт.

Больше всего Николаеву смутила обувь американского дипломата. По ее словам, Нуланд хотела продемонстрировать, что ей все равно, что о ней думают в нашей стране.



"Дело в том, что обувь с рисунком неуместна по деловому и дипломатическому протоколу", – заметила Николаева.

Подобные нарушения допустимы для политиков, чей имидж уже сложился, тем не менее, Нуланд могла свой образ подкорректировать для поездки в РФ, считает эксперт.

Напомним, представительница Госдепа прибыла в Москву в понедельник, 11 октября, с трехдневным визитом. Накануне она встречалась в МИД с Рябковым, а сегодня провела переговоры с с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, с которым обсуждалась тема Украины.

После сегодняшней встречи Нуланд до своего вылета в Бейрут успела прогуляться в районе парка "Зарядье", где насладилась пушкинской золотой осенью российской столицы.

