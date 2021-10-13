Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История ...
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум...
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
"Он всем отомстит": кто и зачем свалил канцлера-вундеркинда
Главная / Политика

Наряд Нуланд на переговорах в МИД оскорбил Россию - эксперты

13 октября 2021, 23:55  •  124 • Политика
Виктория Нуланд. Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бордовый брючный костюм и ботильоны не соответствуют статусу дипломата
Российские эксперты раскритиковали наряд замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд на встрече с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. По их мнению, американка своей одеждой и обувью нарушила дипломатический этикет и тем самым оскорбила страну.
Напомним, вчера, 12 октября, Нуланд приехала на Смоленскую площадь в МИД России на переговоры в малиновом брючном костюме и ботильонах в мелкую полоску. Отечественные специалисты оценили изданию "Взгляд" прикид дипломата США.
Так, президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Альбина Холгова заявила, что на подобных переговорах необходимо соблюдать дресс-код Business Best, который исключает брюки у женщин.
"Если какая-то дама приходит на очень важную встречу в брюках, она сообщает всем, что встреча для нее не имеет особого значения", – пояснила специалист.
Одновременно она обратила внимание на тот факт, что брюки все время носит канцлер Германии Ангела Меркель. Такой выбор главы немецкого кабмина Холгова сочла фирменным стилем политика.
Касаясь цвета одежды Нуланд эксперт уточнила, что дипломатический этикет позволяет женщине одеваться в красный костюм, если мероприятие организовано мужчиной. Впрочем, добавила она, все же одежда американки не была красной.

В свою очередь, педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева цвет костюма высокопоставленной заокеанской гостьи назвала допустимым, хоть и непривычным. Также она настаивает, что это не малиновый, а бордовый цвет.
"Бордовый, надо сказать, придает статуса. Эту цель, возможно, и преследовала госпожа Нуланд. Однако сам по себе брючный костюм, напротив, снижает статус", – подчеркнула эксперт.
Больше всего Николаеву смутила обувь американского дипломата. По ее словам, Нуланд хотела продемонстрировать, что ей все равно, что о ней думают в нашей стране.
"Дело в том, что обувь с рисунком неуместна по деловому и дипломатическому протоколу", – заметила Николаева.
Подобные нарушения допустимы для политиков, чей имидж уже сложился, тем не менее, Нуланд могла свой образ подкорректировать для поездки в РФ, считает эксперт.
Напомним, представительница Госдепа прибыла в Москву в понедельник, 11 октября, с трехдневным визитом. Накануне она встречалась в МИД с Рябковым, а сегодня провела переговоры с с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, с которым обсуждалась тема Украины.

После сегодняшней встречи Нуланд до своего вылета в Бейрут успела прогуляться в районе парка "Зарядье", где насладилась пушкинской золотой осенью российской столицы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





124
Источник
Похожие новости
13 октября 2021, 21:35
Украина нарушила правила "Игры в кальмара", бросив вызов России
13 октября 2021, 21:35
Прямое обвинение из Турции: Россия и США не сдержали своё слово - Чавушоглу
13 октября 2021, 21:35
"Есть, о чем подумать": Путин рассказал, как едва не заболел COVID-19
13 октября 2021, 21:35
Подписчики Daily Mail нашли причину газового кризиса: "Перестаньте винить Путина"
13 октября 2021, 23:20
Блокировки от НАТО не будет, вопрос с Калининградом "решится за пару часов" - эксперт
13 октября 2021, 23:20
"Договориться с Россией с позиции силы нельзя": Политолог о знаковом визите Нуланд в Москву
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 октября 2021, 21:35
Украина нарушила правила "Игры в кальмара", бросив вызов России
13 октября 2021, 21:35
Прямое обвинение из Турции: Россия и США не сдержали своё слово - Чавушоглу
13 октября 2021, 21:35
"Есть, о чем подумать": Путин рассказал, как едва не заболел COVID-19
13 октября 2021, 21:35
Подписчики Daily Mail нашли причину газового кризиса: "Перестаньте винить Путина...
13 октября 2021, 23:20
Блокировки от НАТО не будет, вопрос с Калининградом "решится за пару часов"...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 октября 2021, 06:05
"Нельзя отмалчиваться!": Ракетостроитель разоблачил военную хитрость США со спутниками
13 октября 2021, 00:35
"Половина армии сразу перейдёт к России": Болгарские читатели о "победном" плане Украины
07 октября 2021, 02:15
"Россия будет выставлять свои условия": Политолог "перевёл" слова Путина об Украине и газе
08 октября 2021, 01:00
Католической Италии приходит конец
08 октября 2021, 16:10
Кто подбил американскую подлодку? Инцидент в Южно-Китайском море напомнил о русском "Курске"
11 октября 2021, 01:20
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум Тайваням сразу"
11 октября 2021, 04:50
"Даже рубля не вложат": Военкор раскрыл схему наживы Узбекистана на русской земле
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.