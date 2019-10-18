Нарушивший договор с США Эрдоган хочет договориться с Россией о выводе курдов

Турция намерена добиться с Россией соглашения о выводе курдов с севера Сирии. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Это заявление прозвучало через день после переговоров с американскими политиками Майклом Пенсом и Майком Помпео. В ходе состоявшихся переговоров американская и турецкая стороны договорились о 120-часовом буфере для отвода сил курдов.

Однако, как сообщал телеканал Al Mayadeen со ссылкой на курдские источники, вопреки соглашению уже в пятницу вооружённые силы Турции возобновили атаки на сирийский город Рас-эль-Айн, что на северо-востоке страны.

В то же время из Стамбула, где выступал Эрдоган, прозвучало, что Турция может достичь соглашения в этом вопросе с Россией.

По его словам, целью Турции на данный момент является достижение с Россией разумного соглашения.

"Наше условие, чтобы террористы Рабочей партии Курдистана были вычищены с территорий, которые сейчас контролирует (сирийский) режим. В таком случае, если Манбидж будет под контролем режима, у нас не будет причины для беспокойства", - цитирует слова турецкого политика "РИА Новости".