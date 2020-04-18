Нарушителей трудовой дисциплины не касается: Мишустин утвердил максимальный размер выплат безработным

В документе, текст которого уже опубликован на сайте кабинета министров, указывается, что в период с апреля по июнь включительно пособие составит 12 130 рублей. На эти цели из бюджета будет выделено 33,36 миллиарда рублей.

В постановлении указывается, что такая мера поддержки коснётся только тех граждан, кто потерял работу с 1 марта текущего года, не нарушив при этом трудовую дисциплину.

Кроме того, если у граждан, которые были уволены и признаны безработными, есть дети в возрасте до 18 лет, размер выплаты будет увеличен: за каждого ребёнка один из родителей будет получать дополнительно по 3 тысячи рублей.

Кроме того, в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции осуществляются выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, по пять тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет. Также выплачивается пособие на детей от трёх до семи лет для временно безработных.

Помимо этого, было принято решение автоматически продлить на три месяца сроки действия паспортов, водительских прав и других удостоверяющих документов.

Ранее эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности "Финшок" Ольга Дайнеко объяснила, как просто можно получить статус безработного и на какое пособие можно рассчитывать. В том числе кто и как может получить максимальное пособие по безработице.

Ходить куда-либо и собирать кучу документов не требуется, достаточно оставить заявку на специальном портале. Остальное обязаны собрать сотрудники центров занятости населения за 10 дней. Схема простая.

"Трудовая книжка, приказ об увольнении и справки от работодателя, чтобы подать заявление о признании себя безработным, сейчас не нужны, - уточнила эксперт. - Необходимо зарегистрироваться на портале "Работа в России", активировав вход через учётную запись Госуслуг, и заполнить заявление и резюме".

Соискателю могут предложить пройти онлайн-собеседование. Если ни одна предложенная вакансия не подойдёт, то соискателя признают безработным. Тогда же назначается и выплата. Её размер зависит от ряда факторов.