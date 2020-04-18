Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Врач назвал первый признак COVID-19: не кашель, не температура
Почему я уехал из Канады. Мнение о Канаде глазами не прижившегося
"Так издеваться над сверхдержавой!": Появился целый список "бед&q...
Смертельный урок для России от США: Врачи утонули в деньгах
Главная / Политика

Нарушителей трудовой дисциплины не касается: Мишустин утвердил максимальный размер выплат безработным

18 апреля 2020, 08:10  •  42 • Политика
Глава правительства России 17 апреля подписал постановление о максимальном размере выплат людям, потерявшим работу с 1 марта 2020 года. Тем, кто был уволен из-за нарушений трудовой дисциплины, на финансовую поддержку такого рода можно не рассчитывать.
В документе, текст которого уже опубликован на сайте кабинета министров, указывается, что в период с апреля по июнь включительно пособие составит 12 130 рублей. На эти цели из бюджета будет выделено 33,36 миллиарда рублей.
В постановлении указывается, что такая мера поддержки коснётся только тех граждан, кто потерял работу с 1 марта текущего года, не нарушив при этом трудовую дисциплину.
Кроме того, если у граждан, которые были уволены и признаны безработными, есть дети в возрасте до 18 лет, размер выплаты будет увеличен: за каждого ребёнка один из родителей будет получать дополнительно по 3 тысячи рублей.
Кроме того, в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции осуществляются выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, по пять тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет. Также выплачивается пособие на детей от трёх до семи лет для временно безработных.
Помимо этого, было принято решение автоматически продлить на три месяца сроки действия паспортов, водительских прав и других удостоверяющих документов.
Ранее эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности "Финшок" Ольга Дайнеко объяснила, как просто можно получить статус безработного и на какое пособие можно рассчитывать. В том числе кто и как может получить максимальное пособие по безработице.
Ходить куда-либо и собирать кучу документов не требуется, достаточно оставить заявку на специальном портале. Остальное обязаны собрать сотрудники центров занятости населения за 10 дней. Схема простая.
"Трудовая книжка, приказ об увольнении и справки от работодателя, чтобы подать заявление о признании себя безработным, сейчас не нужны, - уточнила эксперт. - Необходимо зарегистрироваться на портале "Работа в России", активировав вход через учётную запись Госуслуг, и заполнить заявление и резюме".
Соискателю могут предложить пройти онлайн-собеседование. Если ни одна предложенная вакансия не подойдёт, то соискателя признают безработным. Тогда же назначается и выплата. Её размер зависит от ряда факторов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



42
Источник
Похожие новости
17 апреля 2020, 22:10
Выдержал лишь три минуты: "Невыразительному" Силуанову дали недвусмысленный намёк
17 апреля 2020, 22:10
Москве поставили новое условие для переговоров по контролю над вооружением
18 апреля 2020, 00:10
Гиперзвуковой успех России: Американцы отрицают, но связь неразрывнейшая - Рябков
17 апреля 2020, 21:10
Совет Федерации одобрил закон об упрощении получения гражданства РФ
18 апреля 2020, 04:10
"Моссад" всё знал? Местные СМИ раскрыли, когда Израилю стало известно об угрозе COVID-19
17 апреля 2020, 21:10
Путин назвал недоработки чиновников причиной возникновения очагов COVID-19
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 апреля 2020, 04:10
Россия взяла новую высоту в коронавирусном рейтинге
18 апреля 2020, 00:10
Гиперзвуковой успех России: Американцы отрицают, но связь неразрывнейшая - Рябков
18 апреля 2020, 00:10
"Уносят немощных. Все заражены": Заключённый в американской тюрьме лётчик Я...
18 апреля 2020, 01:05
«Инфраструктура формируется США»: в МИД РФ предупредили об опасной деятельности биола...
18 апреля 2020, 06:10
«Зелёные человечки» уже в Киеве: Готовы к захвату по приказу ГРУ, – украинский генера...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 апреля 2020, 04:10
"Возникают потом истории": Лавров обратился к родителям, отправившим детей на учёбу в США
13 апреля 2020, 12:10
Сексуальные извращения довели бывшего главу МИД Украины до убийства
17 апреля 2020, 05:10
"Ну как так?": Мишустин жёстко напомнил зарвавшемуся министру, что такое поручение Путина
13 апреля 2020, 11:04
Мировая банда уголовников: Путин и Шойгу отрезвили Запад
15 апреля 2020, 06:10
ВСУшник расстрелял проститутку, заразившую полтора десятка его «побратимов»
11 апреля 2020, 10:00
Россия построит в Крыму свои «Мистрали», получше французских
13 апреля 2020, 09:10
"Нужны ли вы государству?": Отказавшемуся от страны Уткину резко ответил Шахназаров
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.