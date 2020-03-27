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Нарушителей карантина ждёт расплата: Правительство предложило повысить штрафы до 1 млн рублей

27 марта 2020, 11:35  •  119 • Политика
Кабмин предложил штрафовать нарушителей карантина на суммы до 1 миллиона рублей. Проект закона о поправках в КоАП уже внесён в Госдуму.
Правительство России выступило с предложением резко увеличить штрафы за нарушение правил карантина. Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) уже поступил в Госдуму, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Документ предполагает на порядок увеличить штрафы за несоблюдение требований санитарно-эпидемиологической службы. Так, согласно законопроекту, физических лиц за коронавирусный саботаж можно будет наказать штрафом до 300 тысяч рублей. Должностные лица, согласно документу, поплатятся за несоблюдение карантина штрафом до 500 тысяч рублей. А юридические лица за игнорирование требований санитарно-эпидемиологической службы могут быть оштрафованы на сумму до миллиона рублей.
Шкала штрафов большая и зависит от нарушения, - пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В настоящее время за невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий физическое лицо можно оштрафовать максимум на 500 рублей, юридическое лицо - на 20 тысяч, не более.
Ужесточение наказания призвано повысить ответственность граждан России в условиях эпидемии коронавируса. Пока что самыми действенными средствами сдерживания инфекции являются постоянное мытьё рук и самоизоляция. Тем не менее ряд граждан намеренно нарушают условия карантина и подвергают других необоснованному риску.
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