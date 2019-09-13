Нарушитель не скроется даже в Арктике: Северный флот впервые провел задержание корабля в море Лаптевых

Северный флот России впервые столкнулся с судном-нарушителем в Арктике. Большой противолодочный корабль (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" задержал для досмотра гражданское судно "С. Кузнецов", которое заподозрили в нарушении российского законодательства.

Сообщается, что судно-нарушитель было перехвачено в районе острова Большевик в акватории бухты Солнечной, расположенной в море Лаптевых. Российские пограничники высадилась на быстроходной лодке со своего корабля на судно "С. Кузнецов". Они осмотрели служебные, грузовые и бытовые помещения теплохода, а также проверили судовую документацию и документы экипажа. Отмечается, что был выявлен ряд нарушений российского законодательства. Об этом было доложено в соответствующие органы.

"Во взаимодействии с пограничниками североморцы получили первый опыт проведения процессуальных действий во время досмотровых операций в Арктике", - сообщает пресс-служба Северного флота.

Напомним, что арктическая группа Северного флота вышла в свой уже восьмой по счёту поход ещё 5 августа. За это время корабли североморцев прошли свыше 2,5 тысячи морских миль.