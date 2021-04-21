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Нарушит многолетнюю традицию: Как отметит свой первый одинокий день рождения Елизавета II

21 апреля 2021, 11:50  •  52 • В мире
Сегодня королева Англии Елизавета II отмечает свой юбилей – ей исполняется 95 лет. Обычно по таким случаям в стране устраивают пышные празднества, но в этом году праздник будет грустным: Её Величество впервые за много лет отметит день рождения без любимого супруга, который недавно скончался.
Стало известно, что в знак траура по принцу Филиппу, который не дожил до своего 100-летия всего пару месяцев, королева нарушит многолетнюю традицию и не будет публиковать новый семейный портрет. Обычно свежие фото всегда появляются ко дням рождения всех членов королевской семьи.
Будет нарушен и ещё один обычай: никаких пышных государственных празднований не планируется. Виной тому не только траур королевы, но и пандемия: в Великобритании сохраняется напряжённая обстановка с заболеваемостью, массовые мероприятия не проводятся уже более года.
Как правило, официальные празднования в честь дня рождения королевы проводятся в июне, но в прошлом году они были отменены. В этом году решили поступить так же. Не исключено, что самые близкие приедут поздравить Её Величество в Виндзорский замок, но и это мероприятие пока под вопросом.
Инсайдеры утверждают, что к королеве может приехать и её внук принц Гарри, который сейчас живёт в США. По некоторым данным, после похорон дедушки он решил задержаться на родине, чтобы разрешить конфликт с родственниками, а заодно дождаться 95-летия Елизаветы II.

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