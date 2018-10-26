Нарушил протокол ради спора: Порошенко отличился в Белоруссии - видео

Порошенко нарушил протокол на встрече с Лукашенко, чтобы поспорить насчет войны в Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко не удержался от нарушения протокола, чтобы лишний раз поразглагольствовать о войне в Донбассе. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Инцидент произошел на полях украино-белорусского форума в Гомеле. По протоколу первым выступал Порошенко. Он говорил о вопросах развития двустороннего сотрудничества. Вторым выступил Лукашенко, который также говорил об экономических и культурных вопросах, но в конце упомянул о необходимости остановить братоубийственную войну в Донбассе, добавив, что конфликт должны решить три славянских народа.

После этого президент Украины уже не мог себя контролировать и, нарушив протокол, снова взял слово. На этот раз он говорил исключительно о Донбассе, России и Минских соглашениях, сыпля обвинениями направо и налево.

Напомним также, что один из украинских министров пытался заставить участников форума не говорить на русском языке, но был поставлен на место.