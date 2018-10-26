|
Нарушил протокол ради спора: Порошенко отличился в Белоруссии - видео
26 октября 2018, 22:39 • 174 • Политика
Порошенко нарушил протокол на встрече с Лукашенко, чтобы поспорить насчет войны в Донбассе.
Президент Украины Петр Порошенко на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко не удержался от нарушения протокола, чтобы лишний раз поразглагольствовать о войне в Донбассе. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Инцидент произошел на полях украино-белорусского форума в Гомеле. По протоколу первым выступал Порошенко. Он говорил о вопросах развития двустороннего сотрудничества. Вторым выступил Лукашенко, который также говорил об экономических и культурных вопросах, но в конце упомянул о необходимости остановить братоубийственную войну в Донбассе, добавив, что конфликт должны решить три славянских народа.
После этого президент Украины уже не мог себя контролировать и, нарушив протокол, снова взял слово. На этот раз он говорил исключительно о Донбассе, России и Минских соглашениях, сыпля обвинениями направо и налево.
Напомним также, что один из украинских министров пытался заставить участников форума не говорить на русском языке, но был поставлен на место.
Подпишитесь на нас
174
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
21 октября 2018, 19:09
|
25 октября 2018, 17:24
|
20 октября 2018, 20:24
|
20 октября 2018, 17:09
|
22 октября 2018, 01:39
|
24 октября 2018, 02:24
|
22 октября 2018, 17:54