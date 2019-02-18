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Нарушил авторские права: Twitter "наказал" Трампа удалением поста с сатирическим роликом

18 февраля 2019, 06:39  •  60 • Политика
Пост президента США Дональда Трампа с сатирическим роликом в Twitter был удален в качестве "наказания" за нарушение авторских прав.
Администрация популярной соцсети Twitter приняла решение удалить одну из публикаций в официальном микроблоге президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщили американские СМИ.
Согласно предварительным данным, Трамп опубликовал видеоролик, в котором высмеивается негативная реакция оппонентов главы государства на его выступление. Однако в записи была использована композиция Everybody Hurts от группы R.E.M, что и послужило основанием для удаления поста.
Жалобу на нарушение авторских прав подала компания Universal Music Publishing Group. Впрочем, автор оригинального ролика выложил свое творение и на других ресурсах.
Remix Your Own SOTU Video, fight the tyranny of DCMA Copyright Strikes selectively applied to stifle creators!

Do it for the @culttture!https://t.co/hXvOKEI6wn
— Carpe Donktum (@CarpeDonktum) 17 февраля 2019 г.

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