Нарушил авторские права: Twitter "наказал" Трампа удалением поста с сатирическим роликом

Администрация популярной соцсети Twitter приняла решение удалить одну из публикаций в официальном микроблоге президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщили американские СМИ.

Согласно предварительным данным, Трамп опубликовал видеоролик, в котором высмеивается негативная реакция оппонентов главы государства на его выступление. Однако в записи была использована композиция Everybody Hurts от группы R.E.M, что и послужило основанием для удаления поста.

Жалобу на нарушение авторских прав подала компания Universal Music Publishing Group. Впрочем, автор оригинального ролика выложил свое творение и на других ресурсах.

Remix Your Own SOTU Video, fight the tyranny of DCMA Copyright Strikes selectively applied to stifle creators!



Do it for the @culttture!https://t.co/hXvOKEI6wn