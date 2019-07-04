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Нарушения при строительстве ЦКАД: ущерб от действий экс-главы «Автодора» оценили в 2 млрд рублей

04 июля 2019, 19:24  •  33 • В России
В отношении бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха возбуждено уголовное дело. Его подозревают в неправомерном использовании средств при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. В СК нанесённый действиями Кельбаха ущерб оценивают в 2 млрд рублей. В «Автодоре» заявили, что передали все материалы о нарушениях следствию.
 
Строительство развязки на пересечении Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) и Калужского шоссе РИА Новости © Алексей Куденко
 

В отношении экс-главы государственного холдинга «Автодор» Сергея Кельбаха возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

Сейчас Кельбах занимает должность советника по государственно-частному партнёрству гендиректора РЖД Олега Белозёрова. «Автодор» возглавляет Вячеслав Петушенко, сменивший Кельбаха в феврале 2019 года.

Дело возбудили по фактам неправомерного расходования авансовых платежей при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

Позднее Следственный комитет рассказал о подробностях вменяемых Кельбаху нарушений и оценил ущерб от его действий.

«Незаконные действия Кельбаха повлекли тяжкие последствия и существенные нарушения охраняемых законом интересов государства, повлекшие причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей», — рассказали в СК.

По информации ведомства, будучи главой «Автодора», Кельбах в 2015 году согласовал незаконную оплату ООО «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн рублей в АО «Газпромбанк» и неправомерное предоставление в 2017 году дополнительного аванса АО «Крокус Интернешнл» в размере 2 млрд рублей.

Согласно заключению следователей, Кельбах необоснованно использовал бюджетные средства, а также средства Фонда национального благосостояния, предназначенные для строительства ЦКАД в 2014-2018 годах. Отмечается, что экс-глава «Автодора» злоупотребил своими полномочиями в процессе реализации инвестиционных соглашений.

В дополнение к этому, Кельбах принял и оплатил работы по планировке территории строительства одного из участков ЦКАД на 132,6 млрд рублей, что не было предусмотрено федеральной целевой программой.

В свою очередь, представители «Автодора» заявили, что своевременно предоставили все необходимые материалы о нарушениях при строительстве ЦКАД уполномоченным органам.

  • Строительство ЦКАД
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Строительство ЦКАД

ЦКАД — скоростная магистраль на территории Подмосковья протяжённостью 530 километров, основная задача которой — разгрузка вылетных трасс Москвы и Московской кольцевой автодороги. ЦКАД должен стать объездным маршрутом, которым сможет воспользоваться транзитный транспорт. Магистраль разделена на пять пусковых комплексов, которые планировалось достроить к разному сроку.

Разработка проектной документации длилась с 2008 по 2011 годы. Строительство трассы началось в 2014 году. Ожидалось, что стройка полностью закончится к 2018-2019 годам, однако впоследствии сроки неоднократно переносили.

В 2011 году объём затрат ЦКАД оценивался в 232 млрд рублей, однако позднее этот показатель вырос до 350 млрд.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и Счетной палате проверить обоснованность увеличения стоимости строительства ЦКАД.

Позднее в том же месяце Генпрокуратура приступила к проверке соблюдения законов при заключении контрактов на строительство ЦКАД.

Счётная палата в феврале 2019 года сообщила, что строительство ЦКАД не будет завершено в срок из-за системных проблем и недостаточно эффективного управления.

«На 1 декабря 2018 года строительная готовность ЦКАД составляла от 0% до 66%, что не позволит завершить работы на пусковых комплексах N1, N3 и N5 ранее четвертого квартала 2020 года, а на пусковом комплексе N4 — ранее второго квартала 2021 года», — отмечали в Счётноф палате.

Счётная палата указала, что в январе 2018 года были приняты графики ликвидации отставания работ на участках N1 и N5, однако они не были выполнены.

Ведомство заключило, что основные причины срыва сроков объясняются низким качеством проектирования и длительностью процедур по изъятию земельных участков.

Помимо этого, количество рабочих и техники на всех пусковых комплексах не соответствует проекту строительства, заявили в ведомстве. Также были обнаружены ряд нарушений, в том числе завышение стоимости работ и неэффективное использование ресурсов, созданных за счет бюджета РФ.

Отметим, что в начале июля правительство опубликовало постановление, которое переносит срок завершения строительства ЦКАД с 2020 на 2021 год.

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