Нарушения не допущено: Су-27 России перехватил самолет ВВС США над Балтикой

В небе над Балтикой истребитель Су-27 поднялся в воздух для перехвата бомбардировщика ВВС США.

Истребитель России Су-27 в понедельник поднялся в воздух для сопровождения бомбардировщика В-52Н ВВС США над Балтийским морем.

Воздушная цель приблизилась к границам России над нейтральными водами Балтийского моря в понедельник, 31 мая, заявили в Национальном центре управления обороной России. Для пресечения нарушения государственной границы страны в воздух был поднят "истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", передает ТАСС.

Истребитель сопроводил американский бомбардировщик над акваторией Балтийского моря.

В центре обороны подчеркнули, что нарушения госграницы страны не допущено. Полет истребителя Су-27 проходил в соответствии с международными нормами.