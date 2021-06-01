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Нарушения не допущено: Су-27 России перехватил самолет ВВС США над Балтикой

01 июня 2021, 00:35  •  22 • Политика
В небе над Балтикой истребитель Су-27 поднялся в воздух для перехвата бомбардировщика ВВС США.
Истребитель России Су-27 в понедельник поднялся в воздух для сопровождения бомбардировщика В-52Н ВВС США над Балтийским морем.
Воздушная цель приблизилась к границам России над нейтральными водами Балтийского моря в понедельник, 31 мая, заявили в Национальном центре управления обороной России. Для пресечения нарушения государственной границы страны в воздух был поднят "истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", передает ТАСС.
Истребитель сопроводил американский бомбардировщик над акваторией Балтийского моря.
В центре обороны подчеркнули, что нарушения госграницы страны не допущено. Полет истребителя Су-27 проходил в соответствии с международными нормами.

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