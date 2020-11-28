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«Нарушения границы не допущено»: российский Су-27 сопроводил самолёт США над Чёрным морем
28 ноября 2020, 23:05 • 29 • В России
Российский истребитель Су-27 поднимался для сопровождения самолёта-разведчика США над нейтральными водами Черного моря. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его. После смены курса американским самолётам и его удаления от российской границы, Су-27 вернулся на базу. В Минобороны отметили, что нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.
РИА Новости © Сергей Пивоваров
28 ноября российский истребитель Су-27 поднимался для сопровождения самолёта-разведчика США над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.
После того, как американский самолёт, сменив курс, начал отдаляться от российской границы, Су-27 вернулся на базу, добавили в центре. Там подчеркнули, что полёт истребителя соответствовал международным правилам использования воздушного пространства.
«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — говорится в сообщении.
Напомним, российским вооружённым силам регулярно приходится поднимать свои самолёты в связи с приближением к границам России военной авиации стран НАТО.
Так, в конце октября российский Су-27 поднимался на перехват двух истребителей-бомбардировщиков Mirage 2000 ВВС Франции над акваторией Чёрного моря. После разворота иностранных военных самолетов от границы России самолёт РФ благополучно вернулся на базу.
Также в октябре из-за приближения к госгранице России иностранного самолёта в воздух был поднят истребитель Миг-31.
«Над нейтральными водами Берингова моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Миг-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», — сообщали в Минобороным 22 октября.
Экипажи российских истребителей идентифицировали приближающийся объект как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Берингова моря. После разворота американского самолёта Миг-31 также вернулся на аэродром базирования.
За день до этого российские Миг-31 и Су-35 из состава сил ПВО Восточного военного округа поднимались для сопровождения двух стратегических бомбардировщиков B-1В ВВС США над акваторией Берингова моря.
Между тем 27 ноября заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что дежурные силы по противовоздушной обороне в 2020 году обнаружили и провели более 1300 иностранных разведывательных самолётов.
«Обнаружено и проведено более 1,5 млн воздушных судов, из них около 3600 самолётов боевой авиации иностранных государств, свыше 1300 разведывательных самолетов», — рассказал он.
Он уточнил, что российские истребители из состава дежурных сил по противовоздушной обороне более 170 раз поднимались на сопровождение иностранных самолётов у границ России.
Юдин подчеркнул, что за год не было допущено нарушений государственной границы России в воздушном пространстве и правил использования воздушного пространства.
Напомним, в июле в Национальном центре управления обороной РФ отметили, что силы Черноморского флота следили за кораблями и авиацией Объединённых военно-морских сил (ОВМС) НАТО, принимавшими участие в украинско-американских учениях Sea Breeze — 2020 в Чёрном море.
Тогда же силы противовоздушной обороны Черноморского и Балтийского флотов сопроводили самолёты Р-8А Poseidon и U-2S ВМС США и Р-3С Orion ВВС Германии.
В том же месяце российские истребители были подняты на перехват направлявшихся к границе РФ самолётов-разведчиков Р-3С Orion ВВС Норвегии и Р-8А Poseidon, RС-135 ВВС США, а также американского беспилотника MQ-9А Reaper над Баренцевым и Чёрным морями.
В Москве неоднократно отмечали, что подобные пролёты у границ России усиливают напряжённость в регионе.
При этом в начале февраля, после того, как два ракетоносца Ту-160 российских ВКС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, а также Северного Ледовитого океана, Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки назвало полёт «агрессивным шагом».
В свою очередь, Минобороны РФ отметило, что пилоты действовали в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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