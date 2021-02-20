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Нарушения были, но... Госдеп США не осмелился ввести новые санкции против России

20 февраля 2021, 09:25  •  90 • Политика
Госдеп США заявил, что со стороны российского трубоукладчика газопровода "Северный поток - 2" были нарушения, но не осмелился ввести новые санкции против России.
В докладе американскому Конгрессу по газопроводу "Северный поток - 2" не оказалось ни слова о новых санкциях в отношении России. Как сообщает агентство Bloomberg, американский Госдепартамент признал, что со стороны судна-трубоукладчика газопровода "Фортуна", а также его владельца "КВТ-РУС" были зафиксированы нарушения прежних санкций, однако предложений о новых ограничительных мерах не поступило.
Bloomberg уточняет, что и судно, и компания уже являются фигурантами санкционных списков США по другим статьям.
В докладе также ничего не говорится о введении новых санкций против кого-либо из европейских партнёров России по строительству газопровода "Северный поток - 2", равно как и против европейских стран, сотрудничающих с РФ по этому вопросу.

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