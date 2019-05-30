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Нарушение ядерного моратория Россией: Американская НПО указала на "прокол" главного военного разведчика США

30 мая 2019, 08:09  •  80 • Политика
Глава военной разведки США Роберт Эшли заявил о том что Россия якобы нарушила ядерный мораторий - ДВЗЯИ. Однако, американская НПО по контролю над вооружениями указала на главный "прокол" разведчика, подчеркнув, что генерал не предоставил ни одного публичного доказательства в подтверждение своих слов.
Напомним, ранее глава военной разведки США Роберт Эшли выдвинул серьёзное обвинение против России, заявив, что наша страна якобы нарушает ядерный мораторий - Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
"Вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания по принципу "нулевой мощности", - указал генерал.
Однако, как отметили в американской НПО - неправительственной Ассоциации по контролю над вооружениями, Эшли допустил в своих обвинениях один существенный "прокол", который, как отмечается, до него уже допускали другие, бросаясь подобными заявлениями в адрес России.
В НПО отметили, что ранее и советник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джон Болтон уже не раз упрекал Москву, а также Пекин в испытаниях, которые якобы нарушают ядерный мораторий.
"Тем не менее, так и не было предоставлено публичных доказательств в подтверждение заявлений о незаконных российских испытаниях, - поясняют в Ассоциации. - И генерал Эшли также не предоставил их в среду".
Эксперты указывают на то, что главный военный разведчик США "лишь сказал, что у России был "потенциал" для проведения очень маломощных подкритических испытаний, входящих в противоречие с договором". Здесь же пояснили, что подобный "потенциал" уже давно есть, и не только у Москвы и Пекина, но и у Вашингтона. Но в отличие от России Америка не ратифицировала Договор, а, следовательно, не имеет обязательств по его выполнению.
В сообщении НПО также даётся совет и действующему президенту США Дональду Трампу и его администрации а также американским сенаторам. Эксперты советуют им поддержать ратификацию договора. То есть фактически - взять пример с России.
"Самый эффективный путь, которым США могут обеспечить соблюдение стандарта нулевой мощности - это чтобы администрация Трампа и сенат поддержали ратификацию договора и помогли его реализации", - цитирует РИА Новости специалистов НПО.

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