«Нарушение техники безопасности»: три человека погибли при обрушении крыши на заводе в Дзержинском

В подмосковном Дзержинском три человека погибли, 15 пострадали при обрушении кровли здания завода, где проводились работы по утеплению крыши. Как уточнили в МЧС, двое находятся в тяжёлом состоянии. В правоохранительных органах считают, что причиной ЧП на производстве стало нарушение правил безопасности в ходе строительных работ, возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 17 декабря, в подмосковном Дзержинском три человека погибли при обрушении кровли в производственном здании. Сообщается также о 15 пострадавших, двое находятся в тяжёлом состоянии.

«В результате происшествия в городе Дзержинском Московской области, по предварительным данным, пострадали 15 человек, из них трое погибли на месте, шесть человек госпитализированы, шестерым оказана амбулаторная помощь.

Из шестерых госпитализированных в Дзержинскую городскую больницу двое в тяжёлом состоянии, медицинским вертолётом они будут эвакуированы в травмцентры Москвы и Подольска, четверо в состоянии средней тяжести остаются в Дзержинском. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении МЧС.

Одного из пострадавших доставили в московскую больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Санитарный вертолёт Московского авиационного центра вылетел в Дзержинский для эвакуации пострадавшего после обрушения ангара. В данный момент экипаж находится на пути следования в лечебное учреждение столицы», — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что под завалами людей нет, в данный момент продолжаются работы на месте ЧП. К ликвидации последствий были привлечены 246 человек, задействовано 40 единиц техники.

Обрушение кровли произошло в одноэтажном здании ангарного типа на территории ООО «Техно Групп». По информации МЧС России, в здании проходил ремонт.

«При проведении ремонтных работ произошло обрушение бетонных перекрытий на площади 130 кв. м в одноэтажном производственном здании ООО «Техно групп» на улице Академика Жукова, д. 2, где осуществлялось производство теплообменных устройств и холодильного оборудования», — заявили в пресс-службе МЧС.

Одной из вероятных причин происшествия называют нарушение техники безопасности, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«По предварительной версии, причиной стало нарушение техники безопасности и технологии при проведении ремонтно-строительных работ», — приводит агентство слова собеседника.

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Уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлёкшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

«Следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлёкшего по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 216 УК РФ)», — сообщила представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК по Московской области Ольга Врадий.

Предварительно установлено, что на заводе проводились работы по утеплению здания. Трое рабочих, которые находились на крыше, погибли.

«Под тяжестью утеплителя и блоков произошло обрушение крыши. Трое рабочих, находившихся непосредственно на крыше при её обрушении, погибли. Четверо рабочих, которые были внутри, с различными травмами госпитализированы», — сообщила представитель ведомства.

На месте происшествия работает следственная группа.

В прокуратуре Московской области также намерены провести проверку в связи с ЧП в Дзержинском.

«По поручению прокурора Московской области Алексея Захарова организована проверка в связи с обрушением здания в городском округе Дзержинский», — отмечается в сообщении​​​, опубликованном на сайте ведомства.

5 сентября в Кемерове частично обрушилась крыша одного из цехов предприятия «Азот», начался пожар. Его удалось оперативно потушить. Пострадали три человека. Ещё более серьёзное ЧП произошло 19 августа на Сахалине. В городе Пронайск обрушилась крыша одного из зданий бывшего целлюлозно-бумажного завода. В результате пострадали люди, которые занимались разбором строения. Тогда три человека погибли, ещё пятеро были госпитализированы. 28 марта вследствие обрушения кровли на предприятии в посёлке Красный Восход Воронежской области погиб один рабочий. Также крупное подобное ЧП случилось 30 марта 2017 года в Беслане (Северная Осетия). Тогда при разборе одноэтажного здания бывшей автотранспортной колонны обрушилась кровля, три человека погибли, ещё пять пострадали.