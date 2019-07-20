«Нарушение правил судоходства»: в Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе

Иран заявил, что задержал британский нефтяной танкер в Ормузском проливе. Как отметили в Корпусе стражей исламской революции, судно нарушило международные правила судоходства. При этом глава МИД Великобритании Джереми Хант сообщил, что задержаны были два танкера, один из которых шёл под британским флагом, а второй — под либерийским. По данным компании-судовладельца, на борту задержанного Stena Impero находятся 23 моряка.

Иран задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Отмечается, что судно «нарушило международные правила судоходства».

При этом глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Иран задержал не один, а два танкера, один из которых шёл под британским флагом, а второй — под либерийским. Подданных Соединённого Королевства ни на одном из них нет, сообщил министр.

На борту Stena Impero находятся 23 моряка, рассказали в компании — владельце судна Stena Bulk & Northern Marine Management. Как утверждается в её пресс-релизе, танкер находился в международных водах.

«К зарегистрированному в Великобритании судну Stena Impero приблизились неопознанные небольшие плавательные средства и вертолёт во время прохода через Ормузский пролив, судно в этот момент находилось в международных водах​​​. Мы в настоящий момент не можем связаться с судном, которое направляется на север, к Ирану», — заявили в компании.

Представители организации также заявили, что на борту находятся россияне — их число уточняется. Официально эта информация пока не подтвердилась.

Агентство Fars со ссылкой на источник сообщило, что танкер был остановлен, так как отключил идентификационную систему и не соблюдал морской маршрут.

«Причина задержания британского танкера в том, что он не придерживался морских путей в Ормузском проливе, выключил автоматическую идентификационную систему AIS, загрязнял международные воды и не обращал внимания на предупреждения Ирана», — приводит агентство слова собеседника​​​.

В США этот инцидент назвали «эскалацией насилия» со стороны Ирана и заявили, что продолжат работу по противодействию Тегерану.

«Нам известны сообщения о том, что иранские катера захватили британский нефтяной танкер​​​. Уже второй раз за неделю Великобритания становится объектом эскалации насилия со стороны иранского режима. США будут и дальше работать с нашими союзниками и партнёрами, чтобы защитить нашу безопасность и интересы от злонамеренных действий Ирана», — заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Соединённых Штатов Гаррет Марки.

Напомним, 11 июля в Лондоне сообщали, что иранские катера попытались помешать проходу британского танкера British Heritage через Ормузский пролив. Однако Иран заявил, что береговая охрана не взаимодействовала с какими-либо иностранными судами в тот день. А глава МИД исламской республики Джавад Мохаммад Зариф выразил мнение, что такими заявлениями Великобритания намеренно создаёт напряжённость в регионе.

«В регионе есть горячие головы»

Ситуация вокруг Ирана вызывает в России беспокойство, потому что всё происходит вблизи российских границ. Об этом в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну рассказал президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что Москва приветствовала бы любое движение Вашингтона и Тегерана навстречу друг другу.

«Мы приветствовали бы любое движение вперёд навстречу друг другу между США и Ираном», — сказал Путин.

При этом в России отмечали, что эскалация ситуации вокруг Ирана стала следствием политики США.

«Нынешний всплеск напряжённости вокруг Ирана — прямое следствие избранного администрацией США недальновидного и опасного курса. Проводимая американцами политика тотального удушения иранской экономики привела к резкому обострению обстановки в районе Персидского залива», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете Rheinische Post.

Давление Соединённых Штатов привело к тому, что обстановка в регионе находится в околовоенном состоянии, считает политолог Александр Асафов.

«Ситуация находится в политической и, как мы видим, в околовоенной эскалации. Иран делает очевидный вывод, что покорность, попытки соглашательства и уступок приведут к уничтожению. Поэтому они и делают заявления, которые в итоге ситуацию совсем не успокаивают», — сказал он RT.

В пятницу, 19 июля, президент США Дональд Трамп предупредил Иран о недопустимости «военных авантюр» в отношении Соединённых Штатов.

«Мы ради них же самих надеемся, что они не сделают ничего глупого. Если же они это сделают, то заплатят такую цену, которую никто никогда не платил», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что американский десантный корабль Boxer якобы сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. По его словам, БПЛА «угрожал безопасности корабля и его экипажу», приблизившись на расстояние порядка 900 м.

Десантный корабль ВМС США Boxer

globallookpress.com

© Mcs3 Craig Z. Rodarte/ZUMAPRESS.com

По мнению Трампа, Иран совершает «враждебные и провокационные действия против кораблей, находящихся в международных водах». Президент США призвал все страны осудить Тегеран и принять меры по защите судоходства в Ормузском проливе.

Однако в Иране информацию о сбитом беспилотнике опровергли. Так, вскоре после заявления Трампа глава МИД исламской республики Джавад Мохаммад Зариф заявил, что Тегеран не располагает информацией о сбитом БПЛА. Позже официальный представитель Вооружённых сил Ирана Абольфазль Шекарчи сообщил, что все беспилотники вернулись на свои базы.

«Вопреки ложному утверждению, основанному на иллюзиях Трампа, все беспилотные летательные аппараты Ирана в Персидском заливе и Ормузском проливе… благополучно вернулись на свои базы после завершения запланированных разведывательных и патрульных миссий», — приводит его слова агентство Tasnim.

Позже телеканал Press TV опубликовал видеозапись, сделанную с БПЛА, якобы сбитого американским кораблём. Отмечается, что беспилотник выполнил свою задачу, после чего вернулся на свою базу до прибытия в регион USS Boxer.

Тем не менее Трамп настаивает, что американский корабль уничтожил иранский БПЛА.

Политика угроз перед переговорами свойственна Дональду Трампу, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. В разговоре с RT эксперт напомнил, что точно так же глава Белого дома угрожал КНДР, однако впоследствии между странами начались переговоры.

«Мы помним заявления Трампа по поводу Северной Кореи, несколько лет назад там нагнеталась обстановка. Но в итоге это ничем не завершилось, а угрозы были чрезвычайными. Сейчас то же самое звучит по отношению к Ирану», — отметил Солонников.

Тем не менее в регионе существует вероятность возникновения конфликта, констатировал аналитик.

«Конечно, хотелось бы, чтобы всё закончилось только риторикой. Но в регионе есть горячие головы и не все из них контролирует Трамп», — добавил Солонников.

Стоит отметить, что Трамп и ранее угрожал Ирану. Так, 26 июня он предупредил о возможном уничтожении исламской республики в случае атаки Тегерана «против чего-либо американского».

«Любая иранская атака против чего-либо американского будет встречена огромной и подавляющей силой. В некоторых областях «подавляющей» будет означать уничтожение», — написал он в Twitter.

При этом администрация 45-го президента США проводит против Ирана также и политику односторонних санкций. С момента выхода из СВПД в 2018 году Вашингтон восстановил в силе старые ограничения, а также ввёл новые.

В Белом доме отмечали, что будут продолжать оказывать давление на Иран, пока тот не изменит свою политику. При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов к переговорам без предварительных условий.

«Президент Трамп ясно дал понять, что мы готовы к проведению переговоров без предварительных условий. Иранцы продолжают говорить: «Мы будем вести переговоры, только если США сделают что-то», — сказал он в пятницу, 19 июля.

Напомним, ранее в Иране выражали готовность к диалогу и сотрудничеству с США при условии, что американская администрация откажется от политики односторонних санкций.

Трамп намерен при помощи давления добиться заключения сделки на своих условиях, сказал в разговоре с RT профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев.

«На данный момент это некий прессинг и способ переподписать иранскую сделку на новых условиях, давление и так далее. С другой стороны, мы понимаем, что всё окружение Трампа очень сильно завязано на израильском лобби и на ослаблении Ирана. Это стратегическая цель президента», — отметил эксперт.