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Нарушение на выборах в Ярославской области не приведет к последствиям
25 апреля 2021, 16:40 • 22 • Политика
Члены комиссии случайно повредили пломбы на двух стационарных урнах
Недавно было выявлено нарушение выборного процесса на голосовании за главу Карабихского сельского поселения в Ярославской области. Однако в ситуации быстро разобрались общественники. Эксперты пришли к заключению, что инцидент не окажет влияние на результаты выборов. Об этом сообщила представительница НОМ
Случай произошел на одном из избирательных участков. На волеизъявление граждан выделено три дня с 23 по 25 апреля. При многодневном голосовании прорези в урнах для бюллетеней заклеиваются в конце дня. Таким образом исключается возможность подбросить лишние документы.
Обсуждаемый инцидент случился 24 апреля. Члены комиссии убирали защитную ленту и случайно повредили пломбы на двух стационарных урнах. О произошедшем оперативно доложили в соответствующее ведомство. После этого на место для разбирательств прибыли члены мониторинговой группы.
Как рассказала представительница российской Общественной палаты Алена Булгакова, эксперты пришли к выводу, что все находящиеся в тумбах для голосования вчерашние бюллетени нужно признать недействительными. Таким образом, инцидент не окажет никакого влияния на ход выборов.
Сотрудница Ассоциации НОМ также добавила, что новые пломбы были размещены на урнах в оперативном порядке.
Булгакова отметила, что члены избирательной комиссии в данной ситуации поступили абсолютно верно. Они сообщили о случившемся в кратчайшие сроки. Это значит, что дальнейший выборный процесс проходит на законных основаниях. Такие действия со стороны членов избиркома повышает уровень доверия граждан к легитимности голосования.
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