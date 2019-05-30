Нарушение моратория на ядерные испытания или битва за Арктику? Зачем в США вспомнили о Новой Земле

Американская разведка убеждена, что Россия модернизирует ядерный потенциал. Как сообщило ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на главу Разведывательного управления Минобороны США Роберта Эшли, Россия, вероятно, втайне проводит испытания ядерного оружия и таким образом нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Данный договор представляет собою соглашение о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он был принят на 50-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 сентября 1996 года. В нашей стране он был ратифицирован в 2000 году. При этом, указывают СМИ, для вступления договора в силу он должен быть ратифицирован еще восемью государствами, обладающими ядерными технологиями, в том числе Израилем, Ираном, Египтом и США. Из-за отсутствия подписей или ратификации со стороны, в том числе и этих стран, договор не может вступить в силу.

Как говорится в публикации WSJ, прозвучавшее заявление Эшли является первым обвинением России в нарушении положений ДВЗЯИ.

Госдеп подхватил

В Госдепартаменте США подхватили эту тему и даже заявили, что наша страна якобы "систематически" нарушает свои обязательства по контролю над вооружениями.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства США Морган Ортагус, в России на протяжении нескольких лет "испытывали, производили, развертывали оружие, запрещенное Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".

"Мы, безусловно, обеспокоены тем, что они продолжают игнорировать свои международные обязательства в том, что касается контроля над вооружениям", — сказала Ортагус.

Реакция Москвы

В России после таких обвинений, выдвинутых американцами, не смолчали и отметили, что подобные обвинения являются "нечистоплотным приемом".

Как подчеркнул постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, "если нет стопроцентной уверенности и неопровержимых доказательств, бросаться такими обвинениями просто неприлично".

По его словам, США сами, чтобы не стать объектами критики из-за деструктивной политики в отношении ДРСМД, "пытаются перевести стрелки на Россию", передает РИА Новости.

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев также указал, что такого рода заявления являются важным индикатором того, что именно США "намереваются скоро нарушить, либо совершить иные вероломные действия".

На странице в Facebook он напомнил, что голословные претензии к России по ракетам малой дальности также стали поводом для выхода из договора по РСМД. При этом, заметил Косачев, этот политический стиль США "вы сами виноваты в том, что мы нарушаем договоры или атакуем вас" родился отнюдь не при нынешней администрации США, но продолжает ею исполняться.

"Поэтому я бы адресовал вопрос по поводу очередного фейкового обвинения США даже не Вашингтону, упивающегося своей безнаказанностью, а европейцам. Ну и до какой степени вы готовы слепо идти в русле односторонних чужих интересов? До появления ядерного оружия в 5 минутах от вас или прямо до момента его использования?" - отметил он.

Новая Земля

Стоит обратить внимание и на место, где, по мнению американской стороны, Россия якобы проводила испытания. Как говорилось в публикации WSJ, откуда и началась дискуссия, на архипелаге Новая Земля, вероятно, проводились испытания с использованием оружия крайне малой мощности.

Как сообщал ресурс RT в прошлом году, в настоящее время на Новой Земле продолжает функционировать полигон, созданные еще в советское время для проведения ядерных испытаний.

Именно на полигоне №6 произошёл самый мощный взрыв в истории человечества — 30 октября 1961 года самолёт Ту-95 сбросил водородную бомбу АН602 мощностью 58 мегатонн. Последний ядерный взрыв на полигоне был зафиксирован 24 октября 1990 года.

При этом, как говорится в публикации, Россия в настоящее время не проводит на нём ядерные испытания. Здесь проходят так называемые гидродинамические (подкритичные) эксперименты, при которых используются реальные макеты ядерных взрывных устройств (выделение радиоактивных веществ исключено).

Архипелаг в настоящее время является самой северной точкой России, где проходят службу призывники. А, кроме того, на Новой Земле располагаются воинские части Северного флота.

На этом фоне нельзя не вспомнить о том, что страны Запада, как и США, в частности, в последнее время все чаще говорят о нужности международного освоения Арктики. Новые торговые пути, новые зоны влияния и миллиарды долларов прибыли — все это Арктика, и здесь также хотят вписаться США, ведь этот регион открывает простор для налаживания торговых путей и не только.

Битва за Арктику

Интерес к развитию Арктики и успехам России в данном регионе в США уже не скрывают.

В официальном отчёте Счётной палаты США в ноябре прошлого года было указано, что американцы считают необходимым усилить военное присутствие в Арктике.

В документе указывалось, что Соединённые Штаты должны обладать необходимыми "военными возможностями для того, чтобы защитить интересы США" на просторах Северного Ледовитого океана, а кроме того, учитывалась возможность и использовать природные ископаемые, которыми богат этот регион.

Однако Россия обгоняет США в освоении Арктики. Об этом, в частности, сообщал телеканал CNN, в эфире которого вышел сюжет, как корреспондент CNN Фредерик Пляйтген, посетил одну из военных баз, которые Россия строит на Крайнем Севере. Он отмечал, что российская армия уже развернула здесь ракеты береговой обороны и специальные арктические системы ПВО, спроектированные для работы в таких суровых условиях.

Москва очень серьёзно относится к укреплению своих позиций в арктическом регионе, видя его стратегический и экономический потенциал, указывал он.

Исходя из высказанных нынешних заявлений США, можно сделать вывод, что отсылка к Новой Земле также неслучайна. Возможно, речь идет не только о ядерных вооружениях, но и об очередной попытке повоевать, хоть и словесно, за Арктику?