Нарушение карантина, поддержка бизнеса и оплата больничных: Совфед одобрил законопроекты о мерах в связи с COVID-19

Совет Федерации одобрил законопроекты, подготовленные в соответствии с поручениями Владимира Путина на фоне пандемии COVID-19. Среди утверждённых инициатив — документ, предусматривающий уголовное наказание за нарушение карантинного режима. Также приняты законодательные акты, направленные на поддержку граждан и бизнеса в период эпидемии, в том числе законопроекты о новых правилах расчёта больничного листа и механизме отсрочки по налогам.

Совет Федерации в ходе внеочередного заседания одобрил законопроекты, направленные на реализацию поручений президента России в связи с пандемией коронавируса.

Среди утверждённых инициатив — законопроект о введении уголовной ответственности за нарушение карантинного режима.

Когда закон вступит в силу, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, нарушителю придётся заплатить штраф от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Также возможно лишение свободы на срок до двух лет или принудительные работы до двух лет.

В том случае, если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф вырастет до 1—2 млн рублей, а срок лишения свободы составит от трёх до пяти лет (аналогично — принудительные работы). За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до семи лет либо принудительными работами на срок до пяти лет.

В дополнение к этому за распространение ложных новостей о коронавирусе предполагается введение уголовной ответственности. Наказание — от 300 до 700 тыс. рублей, либо исправительные работы до одного года, либо ограничение свободы до трёх лет.

Если из-за распространения фейка нанесён вред здоровью, то штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн рублей. Возможный срок лишения свободы или принудительных работ — до трёх лет.

Когда распространение ложной информации повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф вырастет до 1,5-2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

Содержащий такие меры документ также поддержал комитет Совета Федерации по конституционному законодательству.

На фоне этих решений глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору обеспечить с 3 апреля 2020 года информирование граждан через смс-сервисы и Единый портал госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина.

Ситуация с COVID-19 в России

За последние сутки в России зарегистрировано 500 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране составляет 2337, сообщает оперативный штаб.

«Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 2337 случаев коронавируса в 73 регионах. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек», — говорится в сообщении.

Новые заражённые обнаружены в 24 российских регионах, в частности, в Магаданской и Астраханской областях.

Наибольшее количество заражённых выявлено в Москве — 387 человек. С учётом уже зафиксированных случаев, в столице насчитывается более 1,6 тыс. случаев COVID-19.

Карта RT: в каких регионах России зафиксирована коронавирусная инфекция COVID-19

RT

Отмечается, что среди новых заболевших насчитывается около 40% людей в возрасте от 40 до 65 лет и почти 35% — от 18 до 40 лет. Ещё 20% — приходятся на долю людей старше 65 лет, дети составляют примерно 5%.

«Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Около 10% заболевших в последние две недели посещали европейские страны», — указали в оперативном штабе.

На распространения COVID-19 уже более 50 российских регионов объявили о введении режима полной самоизоляции. Среди них — Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Приморье, Якутия, Удмуртия, Чечня, Ингушетия и другие.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико высказал предположение, что Россия приближается к пику заболеваемости COVID-19,

«В отношении пика хочется верить, что мы подходим к какому-то такому значению критическому, хотя ещё какое-то время количество больных может увеличиваться», — сказал Брико в интервью РИА Новости.

По его словам, активность коронавирусной инфекции, как и острых респираторных вирусных инфекций, может начать резко падать с апреля-мая.

Другие меры в условиях распространения коронавируса

Наряду с этим Госдума приняла закон о расширении полномочий кабмина и праве правительства вводить режим ЧС, также уточняющий параметры этого режима.

«Уточняются полномочия правительства РФ на объявление режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации и наделение их правом на установление обязательных для исполнения правил поведения в период указанных режимов. Кроме того, список оснований для введения ЧС дополнен именно фактом распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих», — рассказал о документе председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Согласно положениям документа, правительство в случае ЧС или при угрозе заболевания, представляющего опасность для окружающих, сможет на 90 дней ограничивать оптовую и розничную торговлю медизделиями и лекарствами по определенному перечню.

Кроме того, принят законопроект, предусматривающий административную ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.

Речь идёт о нарушениях действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенные в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления карантина.

Документ предусматривает штрафы для граждан в размере 15-40 тыс. рублей, для должностных лиц — 50-150 тыс. рублей, для юрлиц — 200-500 тыс. рублей.

В случае, если нарушение привело к причинению вреда здоровью или смерти человека, взыскание с граждан вырастет до 150-300 тыс. рублей, для должностных лиц — до 300-500 тыс. рублей, для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Наряду с этим Госдума приняла правительственный закон о повышении пособий по временной нетрудоспособности до уровня минимального размера оплаты труда. Документ гласит, что в период с 1 апреля по 31 декабря больничные будут рассчитывать исходя из размера МРОТ в тех случаях, когда пособие по временной нетрудоспособности в расчете за полный месяц окажется ниже этой суммы.

Ещё одной мерой стал законопроект, который допускает предоставление в 2020 году отсрочки по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Помимо этого, Госдума приняла закон о взимании подоходного налога с процентов по вкладам размером более миллиона рублей, о необходимости введения которого ранее заявил Владимир Путин.

Глава Минфина Антон Силуанов позднее пояснил, что налог будет взиматься только с получаемых вкладчиками процентов, в том числе с рублёвых либо валютных счетов в банках и с инвестиций в облигации.

Как отметил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин, новый налог не связан с текущей ситуацией в экономике страны. По словам главы кабмина, речь идёт «необходимости обеспечить стабильность финансово-экономической бюджетной системы страны в долгосрочной перспективе». Также он указал, что впервые россиянам предстоит заплатить этот налог только в 2022 году.