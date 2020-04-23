Нарушают соратники Навального, а виноват Соловьёв? Главу ФБК снова подловили на двуличии

Блогер и "оппозиционер" Алексей Навальный обвинил телеведущего Владимира Соловьёва в том, что тот нарушает режим самоизоляции, проводя стримы из студии, а не из дома. Однако соратники "борца с режимом" занимаются ровно тем же самым.

Речь идёт о главе так называемого "Альянса врачей" Анастасии Васильевой, которая также является лечащим врачом-офтальмологом Алексея Навального. Дама записывает свои видео прямо из офиса ФБК. Доказательством этому служит её автомобиль, припаркованный через дорогу от офиса ФБК.

Кроме того, у Васильевой имеется ещё и неоплаченный штраф за парковку в размере пяти тысяч рублей. Разумеется, неоплаченный. Причём это уже третий штраф Васильевой за этот месяц, сообщает Telegram-канал "Блок".

Фото: скриншот Telegram-канал "Блок"