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Нарушают соратники Навального, а виноват Соловьёв? Главу ФБК снова подловили на двуличии

23 апреля 2020, 19:10  •  18 • Политика
Пока Навальный обвиняет Соловьёва в несоблюдении карантина, соратники "борца с режимом" откровенно плюют на закон.
Блогер и "оппозиционер" Алексей Навальный обвинил телеведущего Владимира Соловьёва в том, что тот нарушает режим самоизоляции, проводя стримы из студии, а не из дома. Однако соратники "борца с режимом" занимаются ровно тем же самым.
Речь идёт о главе так называемого "Альянса врачей" Анастасии Васильевой, которая также является лечащим врачом-офтальмологом Алексея Навального. Дама записывает свои видео прямо из офиса ФБК. Доказательством этому служит её автомобиль, припаркованный через дорогу от офиса ФБК.
Кроме того, у Васильевой имеется ещё и неоплаченный штраф за парковку в размере пяти тысяч рублей. Разумеется, неоплаченный. Причём это уже третий штраф Васильевой за этот месяц, сообщает Telegram-канал "Блок".
Фото: скриншот Telegram-канал "Блок"

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