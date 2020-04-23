|
Нарушают соратники Навального, а виноват Соловьёв? Главу ФБК снова подловили на двуличии
23 апреля 2020, 19:10 • 18 • Политика
Пока Навальный обвиняет Соловьёва в несоблюдении карантина, соратники "борца с режимом" откровенно плюют на закон.
Блогер и "оппозиционер" Алексей Навальный обвинил телеведущего Владимира Соловьёва в том, что тот нарушает режим самоизоляции, проводя стримы из студии, а не из дома. Однако соратники "борца с режимом" занимаются ровно тем же самым.
Речь идёт о главе так называемого "Альянса врачей" Анастасии Васильевой, которая также является лечащим врачом-офтальмологом Алексея Навального. Дама записывает свои видео прямо из офиса ФБК. Доказательством этому служит её автомобиль, припаркованный через дорогу от офиса ФБК.
Кроме того, у Васильевой имеется ещё и неоплаченный штраф за парковку в размере пяти тысяч рублей. Разумеется, неоплаченный. Причём это уже третий штраф Васильевой за этот месяц, сообщает Telegram-канал "Блок".
Фото: скриншот Telegram-канал "Блок"
18
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 апреля 2020, 22:35
|
19 апреля 2020, 02:05
|
18 апреля 2020, 08:10
|
16 апреля 2020, 22:35
|
16 апреля 2020, 23:10
|
23 апреля 2020, 03:10
|
20 апреля 2020, 22:10