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«Нарушают соглашение»: в Москве отреагировали на ограничение полётов российских авиакомпаний в Чехию

02 июля 2019, 12:09  •  68 • В России
Действия авиавластей Чехии, которые ограничили полёты российских авиакомпаний, нарушают соглашение о воздушном сообщении между странами, заявили в Минтрансе РФ. Как подчеркнули в ведомстве, Москва ведёт переговоры с Прагой и рассчитывает, что ситуацию удастся разрешить в ближайшее время. Посольство России в Чехии готово оказать поддержку гражданам РФ, которые столкнулись с трудностями из-за отмены рейсов «Аэрофлота» и «Победы». Ранее о проблемах также сообщили «Уральские авиалинии», однако через несколько часов перевозчик заявил, что продолжает полёты в Чехию. В Ростуризме следят за ситуацией. В ведомстве полагают, что на организованный поток туристов отмена ряда рейсов не повлияет, но могут пострадать индивидуальные путешественники.
 
РИА Новости © Евгений Биятов
 

Действия авиавластей Чехии, наложивших запрет на полёты российских компаний, нарушают соглашение о воздушном сообщении между странами, заявили в Минтрансе России.

«Продолжается переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями. В Митрансе ожидают, что вопрос будет решён в самые сжатые сроки», — говорится в заявлении ведомства.

В Ростуризме отметили, что поддерживают постоянный контакт с Росавиацией по вопросу ограничения авиасообщения между РФ и Чехией.

«Идут переговоры авиационных властей России и Чехии и, конечно, ситуация разрешится принятием какого-то решения в пользу прежде всего пассажиров и туристов», — заявил ТАСС советник главы Ростуризма Дмитрий Горин.

В ведомстве предполагают, что отмена ряда рейсов никак не скажется на потоке организованных туристов, но может повлиять на граждан, самостоятельно направившихся в Чехию.

Во вторник, 2 июля, стало известно, что три российские авиакомпании — «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» — отменили часть рейсов в Чехию.

Первым об этом решении заявил «Аэрофлот». Компания уточнила, что власти Чехии аннулировали разрешение на выполнение полётов.

  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

«В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, «Аэрофлот» вынужден отменить следующие рейсы: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля», — говорится в сообщении на сайте компании.

Как отметили в «Аэрофлоте», чешские власти аннулировали разрешения несмотря на то, что компания располагает всеми техническими возможностями для выполнения полётов.

Вместе с тем перевозчик сообщил, что рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 в Чехию не отменены. Кроме того, часть пассажиров отменённых рейсов смогут вылететь в пункт назначения рейсами других компаний.

Пассажиры «Аэрофлота», которые забронировали рейс Москва — Прага на 2 июля, смогут оформить возврат стоимости билета без сборов или оформить изменение маршрута на альтернативный пункт в Европе, отметили в компании.

В посольстве России в Чехии отметили, что готовы помочь гражданам, у которых возникли проблемы из-за ситуации с авиасообщением. 

«Посольство РФ в Чехии подтверждает, что чешской стороной были аннулированы разрешения на выполнение рейсов российских авиаперевозчиков​​​. В настоящее время проблема решается по линии авиационных властей двух стран, — приводит РИА Новости заявление российского дипредставительства. — Рассчитываем на скорейшее урегулирование ситуации, создавшей трудности сотням пассажиров. Посольство готово оказать российским гражданам необходимую консульскую помощь». 

«Уральские авиалинии» и «Победа»

Позднее стало известно, что «Уральские авиалинии» приостановили полёты из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского в Прагу.

«Рейс У6-701 Екатеринбург — Прага и У6-751 Жуковский — Прага и обратно от 2 июля пока задерживаются на неопределённый срок. Всем пассажирам будут предоставлены необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилам», — заявили в компании.

Однако вскоре «Уральские авиалинии» объявили о возобновлении авиасообщения. При этом рейс из Екатеринбурга в Прагу вылетел с задержкой в четыре часа. 

«Победа» также приостановила рейсы в Карловы Вары, объяснив этот шаг требованием авиавластей Чехии.

Эти рейсы выполнялись по четвергам и воскресеньям и первая отмена приходится на 4 июля. Авиакомпания намерена вернуть деньги всем пассажирам.

РИА Новости уточняет со ссылкой на представителей перевозчика, что «Победа» также получила требование авиавластей Чехии прекратить полеты из Москвы в Карловы Вары, несмотря на действующие допуски на этот маршрут.

По информации «Интерфакса», причиной ограничения полётов российских перевозчиков в Чехию стало недовольство Праги условиями транссибирских маршрутов для чешских авиалиний, согласованных Москвой.

«По предварительным данным, Прагу не устроили условия по транссибирским маршрутам для их национального перевозчика, и они, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний», — пояснил собеседник агентства.

  • globallookpress.com
  • © Markus Mainka/picture alliance

По данным РИА Новости, речь идёт о рейсе Прага — Сеул авиакомпании Czech Airlines.

В свою очередь, в самой чешской компании заявили, что полёты её самолётов в Россию продолжаются. Об этом агентство сообщило со ссылкой на представителей перевозчика.

«Чешские авиавласти ввели ограничение на выполнение рейсов российским авиакомпаниям в связи с тем, что не удалось достигнуть договоренности с авиавластями России по выполнению рейсов Czech Airlines по маршруту Прага — Сеул по транссибирским трассам», — заявил собеседник агентства.

В международном аэропорту Праги отметили, что гавань никак не влияет на ситуацию с сокращением рейсов из России, вопрос обсуждается на государственном уровне.

«Решение возникшей ситуации осуществляется на уровне министерств транспорта Чехии и РФ. Пражский аэропорт на нее никак не воздействует и не может воздействовать», — рассказал ТАСС  пресс-секретарь воздушной гавани Роман Пацвонь.

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