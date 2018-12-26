«Нарушают профессиональную этику»: как The Times написала о воюющих на Украине боевиках ИГ

Героями публикации британской The Times стали члены экстремистского батальона, который участвует в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины. При этом многие из них замечены в террористической деятельности и даже не скрывают своей принадлежности к экстремистским группировкам. Среди боевиков есть и те, кто, как пишет издание, даже были на войне в Ираке и Сирии. Как подчеркнули опрошенные RT аналитики, на Западе не выступают с осуждением подобных батальонов и не призывают Киев задержать преступников и передать их в руки правосудия, потому что им удобно такое положение вещей. Впрочем, по словам экспертов, для России давно не новость, что на Украине действуют крайние радикалы.

В среду, 26 декабря, британская газета The Times опубликовала материал, в основу которого легла беседа корреспондента с членами чеченского батальона имени Шейха Мансура, принимающего участие в боевых действиях в Донбассе против представителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республики.

«Некоторые из членов батальона признались, что проходили боевую подготовку в тренировочных лагерях террористической группировки «Исламского государства»*, расположенных в Ираке и Сирии», — говорится в статье.

Один из членов группировки, 36-летний мужчина по имени Мансур рассказал The Times, что участвует в конфликте на юго-востоке Украины с 2015 года. При этом он не уточнил число солдат, входящих в состав батальона, но похвастался трофейным оружием.

«Путин — наш общий враг. Он несёт только зло», — заявил боевик, объясняя, почему участвует в военных действиях на Украине.

Как пояснил RT доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян, британская газета использует любые средства, чтобы поддержать антироссийскую риторику, и даже готова брать интервью у террористов.

«Сам факт того, что The Times публикует статьи с террористами, а в то же время британский регулятор выносит нашему RT предупреждение, что они, мол, не освещают все точки зрения — это достаточно странные вещи.

Всё что касается России — The Times нарушает профессиональную этику давно. Они уже ведут себя в отношении России не как журналисты, а как пропагандисты, которым можно публиковать любую ересь, которая имеет антироссийский характер и ложится в редакционную политику. Это нормальное поведение британских СМИ, которые, к сожалению, уже давно перестали быть мерилом профессионализма», — заявил он в беседе с RT.

Средства массовой информации в Великобритании нередко отступают от очевидных профессиональных канонов, подчеркнул зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«В Британии вообще происходят невероятные вещи. У них публикуются персональные данные людей, которые занимаются журналистикой, что недопустимо без их разрешения. Сейчас это всё. Британия уже другая, к великому сожалению, и СМИ у неё другие стали. Падение нравов, профессионализма», — подчеркнул сенатор в разговоре с RT.

По его словам, для российской стороны не является новостью, что участие в боевых действиях на Украине принимают выходцы с Чечни.

«Это не сенсация, мы об этом говорили все эти годы, что там всякий сброд собрался и воюет. Мы сейчас говорим о том, что даже такие как бы респектабельные газеты опять начинают героизировать террористов. На мой взгляд, общественности следует обратить внимание на то, что издания, которые ранее считались респектабельными, скатились до того, чем занимается обычно жёлтая низкопробная пресса», — заключил Климов.

Напомним, что 20 декабря британский регулятор Ofcom опубликовал результаты расследования, анонсированного весной 2018 года. Организация рассмотрела десять материалов RT и сочла, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах из десяти изученных.

«Вчера британский Роскомнадзор выкатил нам семь предупреждений абсолютно на ровном месте. И недвусмысленно дали понять, что будут отбирать лицензию. Сегодня российский Роскомнадзор объявил, что начинает проверку ресурсов ВВС. Дивный новый мир», — написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram.

Кроме того, газета The Sunday Times выпустила материал, в котором опубликованы личные данные сотрудников британского бюро Sputnik.

«Украине выгодно привлекать боевиков»

В своей статье The Times также указывает, что чеченский батальон имени Шейха Мансура дислоцирован недалеко от Мариуполя, его командиром является Муслим Чеберлоевский, который ранее уже контактировал со СМИ.

Военное подразделение входит в так называемый Добровольческий украинский корпус, который был создан в 2014 году по инициативе радикальной организации «Правый сектор»**.

Британская газета добавляет, что в Донбассе на стороне украинских силовиков действует ещё один чеченский батальон — имени Джохара Дудаева. Его командиром является Адам Осмаев, которого подозревают в подготовке покушения на Владимира Путина в 2012 году.

В 2017 году он сам подвергся нападению, в результате которого погибла его супруга Амина Окуева, бывшая бойцом полка «Киев».

Представитель партии «Самопомощь» в разговоре с RT заявил, Украине выгодно такое положение дел, поскольку украинцы не хотят участвовать в военных действиях.

Военные предприятия Украины попали в список санкций России «Украине выгодно привлекать их на свою сторону. Ведь сами украинцы не горят желанием ехать воевать в Донбасс», — подчеркнул он.

На востоке Украины много националистов, радикалов, которые приехали в страну со всей Европы, отмечает источник RT в партии «Батькивщина».

«Много среди них тех, кто сбежал от правосудия в своей стране и теперь говорит о ненависти к России и лично Владимиру Путину. Я надеюсь, что Киев не будет раздавать всем этим людям украинское гражданство, поскольку неизвестно, чем они будут тут заниматься после завершения военных действий», — подытожил депутат.

Скриншот с сайта www.thetimes.co.uk

«Нацбатальоны ведут свой вектор»

Военные формирования, составленные по национальному признаку, действуют на Украине преимущественно самостоятельно, решая собственные задачи. Об этом заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова военный политолог Андрей Кошкин.

«Там национальные батальоны, которые, откровенно говоря, идеологически порой ведут свой вектор активных действий на Украине, который даже разнится с теми нынешними властями киевскими, которые вынуждены поддерживать эти националистические батальоны. Они становятся на путь вседозволенности, желания никому не подчиняться, создания своих боевых сил и приглашают туда коллег, я бы так сказал, со всего мира», — сказал эксперт.

По его словам, на Украине боевики чувствуют безнаказанность.

«Там же уже были и представители националистических сил из Великобритании, из Германии. То есть скажем так, собирается большой букет. И уже те боевики с Кавказа, которые уехали и воевали в Сирии на стороне ИГ, они также теперь по всему миру теперь ищут возможность применить свои силы. А Украина для них — это место, где можно себя свободно чувствовать, безнаказанно. Никто тебя не будет преследовать ни за какие дела», — заявил Кошкин в беседе с RT.

На Украине в составе ВСУ воюет свыше 1 тыс. иностранцев, сообщил источник RT в партии «Народный фронт».

«Насколько мне известно, многие из них самостоятельно обратились в ВСУ с просьбой взять их на передовую. У многих есть боевой опыт. Самое интересное, что длительное время права иностранцев были неурегулированы, то есть не решался вопрос о предоставлении им вида на жительство или гражданства, не гарантировалось предоставление протезов в случае получения увечий. Складывается впечатление, что эти люди мечтают только об оружии, войне и всё остальное их не беспокоит», — говорит собеседник RT.

На фоне опубликованного The Times материала о воюющих на Украине боевиках, связанных с ИГ, особенно примечательно заявление спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера, сообщившего, что в ближайшее время будет объявлено о начале новых поставок оружия Киеву.

«У нас есть возможность продать дополнительное «военное оборудование». Будут сделаны объявления», — пояснял он.

При этом в начале декабря президент США Дональд Трамп утвердил национальную стратегию по противодействию угрозе попадания оружия массового поражения к террористическим организациям.

«Утвердив Национальную стратегию борьбы с терроризмом с применением оружия массового поражения, президент Трамп подчеркнул настоятельную необходимость размещения химического, биологического, радиологического и ядерного оружия вне досягаемости самых опасных людей в мире», — отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).