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Нарушать Минские соглашения Киеву помогает НАТО: О чём пойдёт речь на переговорах о Донбассе

09 февраля 2022, 15:40  •  49 • Политика
10 февраля в Берлине состоится очередной раунд переговоров "Нормандской четвёрки" по ситуации в Донбассе. В преддверии встречи представитель России заявил о том, как НАТО помогает Киеву нарушать Минские соглашения.
По словам Бориса Грызлова, Киев нарушает Минские соглашения практически по всем пунктам. В частности, сейчас на Украине находятся сотни, если не тысячи натовских военных инструкторов. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перспективы переговоров на данный момент могут быть только общими. Россия придерживается программы выполнения Минских соглашений и видит положительные перспективы разрешения конфликта в Донбассе именно в них.
Ранее президент России рассказал о сложностях соблюдения Минских соглашений Украиной во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Путина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не нравится ни один из их пунктов.
"Ну, нравится, не нравится - терпи, моя красавица. Надо исполнять", - заявил Владимир Путин.

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