10 февраля в Берлине состоится очередной раунд переговоров "Нормандской четвёрки" по ситуации в Донбассе. В преддверии встречи представитель России заявил о том, как НАТО помогает Киеву нарушать Минские соглашения.

По словам Бориса Грызлова, Киев нарушает Минские соглашения практически по всем пунктам. В частности, сейчас на Украине находятся сотни, если не тысячи натовских военных инструкторов. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перспективы переговоров на данный момент могут быть только общими. Россия придерживается программы выполнения Минских соглашений и видит положительные перспективы разрешения конфликта в Донбассе именно в них.

Ранее президент России рассказал о сложностях соблюдения Минских соглашений Украиной во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Путина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не нравится ни один из их пунктов.

"Ну, нравится, не нравится - терпи, моя красавица. Надо исполнять", - заявил Владимир Путин.