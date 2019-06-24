«Нарушает монополию на информацию»: почему RT France набирает популярность в Пятой республике

Молодые и современные СМИ теснят «мастодонтов» медиарынка Франции. К таким выводам пришли авторы доклада Institut Montaigne, опубликованного AFP. В качестве примера такого СМИ исследователи приводят RT France, который усиливает своё влияние в медиапространстве Пятой республики, формируя дискуссионную повестку. В частности, в докладе говорится об освещении протестов «жёлтых жилетов». Традиционные издания и телеканалы сконцентрировались на последствиях этих акций для властей страны. В то же время французов больше интересовали аргументы и настроения протестующих. И именно RT France не оставил эти темы без внимания, за что сами демонстранты благодарили телеканал.

Традиционные французские издания и телеканалы постепенно отдаляются от аудитории и рискуют оказаться в стороне от общественных дискуссий по актуальным темам, уступая молодым СМИ, таким как телеканал RT France. Экспертные данные свидетельствуют о том, что телеканал заметно нарастил своё влияние и популярность, освещая вопросы, важные для его аудитории.

К таким выводам пришли авторы исследования аналитического центра Institut Montaigne, опубликованного французским информационным агентством Франс Пресс (AFP). В работе над исследованием приняли участие также сотрудники Института политических исследований Парижа, Центра гражданских медиа Массачусетского технологического института и института политических исследований Medialab of Sciences Po.

Авторы доклада пишут, что на сегодняшний день на французском медиарынке сформировалось своеобразное «ядро» — группа хорошо и давно известных ежедневных газет, журналов, онлайн-изданий, телеканалов и радиостанций. Вокруг этого «ядра» появился ряд «новых» СМИ с достаточно «политизированной» повесткой. К «молодым» СМИ эксперты относят, в частности, Les Crises, Égalité et Réconciliation, Fdesouche, Sputnik и RT France.

Брюно Патино

AFP

© MIGUEL MEDINA

Исследование также показало, что многие традиционные СМИ предпочитают цитировать друг друга, ограничиваясь информационным полем «ядра» и в большинстве случаев игнорируя контент более молодых изданий и телеканалов.

Впрочем, как считают эксперты, подобная практика может привести к тому, что традиционные СМИ потеряют возможность влиять на общественные дискуссии. Брюно Патино, директор школы журналистики Института политических исследований Парижа и один из авторов доклада, объясняет это формированием двух типов медиаповесток: дискуссионной, которая существует преимущественно в соцсетях, и информационной, которая, как правило, ограничивается сферой массмедиа.

Информационная повестка остаётся «достаточно последовательной», поскольку её формируют традиционные СМИ. Однако, как подчёркивает Патино, угроза для консервативных медиа заключается в том, что их «информационное пространство» будет становиться «всё менее и менее всеобъемлющим в плане тем, которые оно может освещать, и людей, на которых оно способно влиять».

В качестве примера приводится освещение протестов «жёлтых жилетов». Традиционные СМИ практически полностью игнорировали аргументацию и настроения самих протестующих, сконцентрировавшись преимущественно на том, как эти выступления скажутся на позициях властей и политических партий.

Однако такой подход не устроил большую часть населения страны. Согласно социологическим опросам, проведённым в начале 2019 года, «жёлтым жилетам» симпатизировали 60% жителей Франции, из которых больше половины респондентов (51%) заявили, что протесты должны продолжаться. Поэтому те темы, которые касались протестов, но не освещались консервативными СМИ, сформировали дискуссионную повестку. И здесь более активную роль играли «новые медиа», и не в последнюю очередь RT.

«Новые» СМИ мощно представлены в социальных сетях. И здесь в качестве примера авторы исследования приводят работу российского телеканала RT France, который составил серьёзную конкуренцию традиционным СМИ Пятой республики.

При этом авторы работы отмечают, что российский телеканал RT France создал модели общения, аналогичные использующимся традиционными СМИ, что «является серьёзным достижением для такого молодого СМИ, а также предупредительным звоночком для СМИ традиционных», рискующих потерять возможность влиять на дебаты в обществе.

«Спасибо, RT!»

Журналисты RT и видеоагентства Ruptly освещали протесты с первых дней выступлений «жёлтых жилетов», находясь в самой гуще событий даже тогда, когда между манифестантами и полицией начиналось ожесточённое противостояние.

Всего за время демонстраций «жёлтых жилетов» пострадали 15 сотрудников RT и Ruptly.

Так, в конце мая сотрудник полиции избил дубинкой корреспондента RT France Фредерика Эгуи во время демонстрации «жёлтых жилетов» в Тулузе, хотя у журналиста были все необходимые опознавательные знаки прессы и он пытался предупредить полицейского о том, что является работником СМИ.

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

К счастью, Эгуи не был тогда серьёзно травмирован. В отличие, например, от журналиста RT France Люка Леже, который в декабре прошлого года получил ранение, освещая столкновения «жёлтых жилетов» с полицией в Париже.

Корреспондент RT Шарлотта Дубенски в ноябре прошлого года попала под действие слезоточивого газа в прямом эфире во время освещения выступлений «жёлтых жилетов». В итоге её выпуски вышли в финал международного фестиваля Monte-Carlo Television Festival в номинации «Срочные новости в прямом эфире».

Кроме того, в апреле 2019 года видеоагентство Ruptly получило золото престижной премии Shorty Awards за освещение акций протестов во Франции. Этой премией награждаются люди и организации за создание лучшего контента для социальных сетей Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Tik Tok, Twitch и так далее.

В этом свете неудивительно, что RT смог обойти другие СМИ при освещении протестов «жёлтых жилетов». По статистике, представленной американской НКО AVAAZ, RT France стал абсолютным лидером среди французских медиа по числу просмотров видео о протестах на YouTube. По этому показателю RT опередил пять вместе взятых ведущих СМИ — Le Monde, L'Obs, France 24, Le Figaro, Le HuffPost — в два раза, набрав 23,1 млн просмотров против суммарных 10,9 млн у конкурентов.

Сами участники протестов, а также симпатизирующие им французы считают, что именно RT освещал выступления «жёлтых жилетов» максимально объективно. Как рассказала корреспондент общественного радио France Inter Матильд Деими, участники манифестаций отказывались общаться с ней, узнав, какое СМИ она представляет. Оказалось, что многие протестующие не доверяют ведущим французским СМИ, отдавая предпочтение RT France.

«Надо заметить, что беседовать с нами здесь хотят не все. Многие вежливо нам отказывают, отвечая, что доверяют только одному СМИ — Russia Today», — заявила журналистка.

И участники протестов, и зрители не раз благодарили RT не только за беспристрастное освещение протестных событий, но и за проявленную журналистами самоотверженность. Слова признательности звучали как в социальных сетях, так и в «офлайне» — завидев съёмочную группу видеоагентства RT Ruptly во время «седьмого акта» протестов в декабре прошлого года, участники начали скандировать «Merci, RT!».

Шарлотта Дубенски

© RT

По мнению замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, явление, в рамках которого «новые» СМИ вроде RT France набирают влияние, а традиционные медиа рискуют оказаться в отрыве от общественных дебатов, имеет глубокие политические корни, поэтому вместе с традиционными СМИ свою аудиторию теряют и традиционные партии.

«Сегодня в целом существует отрыв истеблишмента от народа, нарушена коммуникация между правительством Франции и населением и есть кризис в партийной системе. Мы видим, что результатом этого процесса стал практически распад традиционной французской политической партийной системы — дуэта социалистов и республиканцев, которые потеряли свои позиции на последних президентских и парламентских выборах», — отметил эксперт в интервью RT.

Он считает, что СМИ старого формата теряют зрителей и читателей по той же причине, что и политические партии: они стоят на еврооптимистичных позициях, в то время как аудиторию больше интересуют сугубо внутренние проблемы Франции — экономические, миграционные и другие.

«RT всё более существенно занимает долю рынка во французском пространстве, потому что стремится представить реальные проблемы, которые действительно волнуют французов», — подчеркнул Шаповалов.

«Интернет даёт новые возможности»

Даже трансляцию обращения президента Пятой республики Эммануэля Макрона к нации после объявления в стране чрезвычайного экономического положения на фоне массовых протестов многие участники митингов смотрели именно на RT France или в аккаунтах канала в соцсетях.

Многие «старые» французские СМИ прочно ассоциируются с властями и воспринимаются населением в качестве защитников интересов политических и финансовых элит, против курса которых и выступают «жёлтые жилеты», считают эксперты.

«Все французские СМИ принадлежат горстке миллиардеров. Полевые журналисты выполняют свою работу, но информация блокируется и искажается национальными отделами новостей по распоряжению правительства и тех, в чьих руках деньги», — говорилось в заявлении «жёлтых жилетов», опубликованном в Twitter-аккаунте Collectif Carton jaune.

По мнению экспертов, секрет успеха «новых» СМИ заключается не только в том, что они готовы поднимать остросоциальные вопросы, но и в том, что они активно используют новые каналы обмена информацией и новые площадки, к примеру YouTube.

«Интернет даёт новые возможности, сеть нарушает ту монополию на информацию, к которой привыкли политические элиты и владельцы крупных СМИ. И «старые» СМИ не всегда умеют работать в этой конкурентной среде, в отличие от молодого поколения изданий и телеканалов», — считает Владимир Шаповалов.

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

RT France даёт аудитории именно тот продукт, которого она ждёт, — интерактивный поток информации, осмысляемой в режиме реального времени при участии аудитории, пояснил глава Института новейших государств политолог Алексей Мартынов.

«Классические традиционные французские СМИ не могут предоставить аудитории такой формат, так как они нацелены не на глубокое осмысление информации, а на обслуживание интересов элит», — подытожил Мартынов.