Нарощенные зубы «анти-России» • 179 • Украина



Как Украина готовилась к войне с 2007 года



«Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», - недавно констатировал Президент России Владимир Путин. Спорить с этим утверждением не приходится, однако в этом замечании не прозвучал ответ на вопрос: а с какого времени Юго-Западную часть исторической России превращают в наш антипод?



Немало людей, в том числе и в экспертном сообществе, убеждены, что своего рода поворотным моментом или даже точкой невозврата стала весна 2014 года с победой в Киеве фашистско-олигархического мятежа и воссоединением Крыма с Россией. По их мнению, именно тогда между двумя частями одного народа «пробежала черная кошка».



По мнению других, все началось гораздо раньше, и Киевский путч и Крымская весна стали не причиной, а результатом разделения. И подтверждением этого взгляда является, например, пронзительная книга луганского писателя Глеба Боброва «Эпоха мертворожденных», вышедшая в 2007 году, в которой он описал войну Киева, поддерживаемого Западом, против Народных Республик Донбасса за семь лет до ее начала.



Но дело не только в прозорливости художника. На днях украинский генерал прямо заявил, что как минимум с 2007 года Украина готовилась воевать с Россией и ее Генштаб разрабатывал соответствующие планы. С таким признанием выступил в эфире интернет-канала UkrLife экс-начальник оперативного штаба «АТО» Виктор Назаров.



«После известной речи Путина в Мюнхене есть такая версия, что фактически это был сделан такой шаг к возобновлению «холодной войны». И стало ясно, что Россия не успокоится в плане того, чтобы Украина развивалась как успешное государство, самостоятельное, как субъект международной политики, и будут какие-то предприняты шаги в направлении того, чтобы этот процесс если не остановить, а может быть, даже и больше – взять под контроль ее. Соответственно, в ВСУ, в генеральном штабе мы не ждали у моря погоды и, начиная с 2007 года, разрабатывались военные документы, оперативные планы, которые в том числе предполагали и войну с Россией… В плане применения вооруженных сил были варианты сценариев именно на востоке, на Донбассе, и в том числе в Крыму, предусмотрены, разработаны. Именно в плане подготовки войск тоже это было сделано, определенная оперативная подготовка проводилась в том направлении», – заявил Назаров.



Напомним, что знаменитая речь в Мюнхене в 2007 году была посвящена прежде всего критике однополярного мира и необходимости соблюдения главенства международного права. Кроме того, Путин объявил о наличии у России собственных национальных интересов, которым она будет следовать.



Усмотреть в этой речи угрозу украинской независимости адекватный человек едва ли сумеет. Но дело вовсе не в этом. Речь Путина стала фактической декларацией суверенитета России и ее отказа от внешнего управления в духе «святых девяностых», что в Вашингтоне было расценено как вызов и угроза американским интересам, после чего было принято решение о «сдерживании России». Выразилось это, в том числе, и в виде соответствующих указаний украинским военным, уже тогда превращенным в американские марионетки, о чем явно не от большого ума проговорился Назаров.



О том, что сказанное генералом-«АТОшником» – не очередная фантазия, к которым склонны украинские отставники, свидетельствует, в частности, тот факт, что уже в 2008 году Киев перебросил в Грузию несколько ЗРК «Бук» вместе с расчетами, которые осуществляли прикрытие грузинских войск, атаковавших Южную Осетию и российских миротворцев. Именно на счет украинских зенитчиков можно записать большинство сбитых в августовской войне российских самолетов.



Кстати, примечательно, что в эти дни преставился именно тот, кто, по некоторым данным, и обеспечивал операцию по организации ПВО для карателей Саакашвили. В больнице египетского города-курорта Дахаб скончался бывший глава ГУР и бывший глава СВР Украины Виктор Гвоздь, известный тем, что был одним из главных проводников интересов США в ВСУ задолго до того, как это стало «трендом». Кстати, во время своего руководства ГУР ВСУ он закончил в Гарварде Школу государственного управления имени Джона Кеннеди.



Через участие контингентов ВСУ в НАТОвских программах, в международных миссиях, с помощью курсов подготовки офицеров Запад довольно быстро установил контроль над командованием украинской армии. Кстати, Гвоздь был вполне идейным русофобом и бандеровцем, членом руководства запрещенной в России нацистской партии «Свобода» и ближайшим соратником Тягнибока. Другой «свободовец» – контр-адмирал Игорь Тенюх – стал в феврале 2014 года министром обороны.



Командование ВСУ задолго до 2014 года находилось в руках идейных бандеровцев и врагов России, которые вполне осознанно готовились к войне против нашей страны, выполняя указания американских (прежде всего) хозяев. Более того, украинский генералитет и старшие офицеры просеивались через идеологическое сито – рассчитывать на карьеру и успешное продвижение мог только «свий» – бандеровец, желательно с Западной Украины. И когда российские генералы и полковники считали вчерашних однокурсников с Украины своими старыми друзьями, те готовились «резать москалей».



Условно «пророссийское» правление Януковича практически никак не отразилось на «ценностных установках» генералитета ВСУ. И это понятно – в отличие от нардепов, чутко ощущающих «ветер перемен» и легко колеблющихся «вместе с генеральной линией», военные люди довольно ригидные. То есть Россия продолжала оставаться для них потенциальным противником, хотя об этом предпочитали не распространятся.



Возможно, Янукович не слишком доверял военным и его президентство явно не было «золотым веком» ВСУ. Кроме того, потенциал будущих карателей и убийц собственного народа снижала их изрядная вороватость и коррумпированность – значительная часть украинского арсенала была разворована и распродана. Впрочем, на боевом духе украинских военачальников это нисколько не сказалось. По их признанию, они готовы были атаковать «вежливых людей» в Крыму и только трусость и нерешительность политиков помешала им это сделать. И если они тут, возможно, и «трохи сбрехав», то отказников в карательную операцию против Донбасса среди командования ВСУ не наблюдалось.



Таким образом, есть все основания утверждать, что военная составляющая «анти-России» создавалась задолго до событий весны 2014 года, и в контексте этого можно суверенностью сказать, что Крымская весна не только спасла жителей полуострова от этнических чисток, предписанных планами ВСУ, но и стала важным шагом по обеспечению безопасности Российской Федерации.

«Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», - недавно констатировал Президент России Владимир Путин. Спорить с этим утверждением не приходится, однако в этом замечании не прозвучал ответ на вопрос: а с какого времени Юго-Западную часть исторической России превращают в наш антипод?Немало людей, в том числе и в экспертном сообществе, убеждены, что своего рода поворотным моментом или даже точкой невозврата стала весна 2014 года с победой в Киеве фашистско-олигархического мятежа и воссоединением Крыма с Россией. По их мнению, именно тогда между двумя частями одного народа «пробежала черная кошка».По мнению других, все началось гораздо раньше, и Киевский путч и Крымская весна стали не причиной, а результатом разделения. И подтверждением этого взгляда является, например, пронзительная книга луганского писателя Глеба Боброва «Эпоха мертворожденных», вышедшая в 2007 году, в которой он описал войну Киева, поддерживаемого Западом, против Народных Республик Донбасса за семь лет до ее начала.Но дело не только в прозорливости художника. На днях украинский генерал прямо заявил, что как минимум с 2007 года Украина готовилась воевать с Россией и ее Генштаб разрабатывал соответствующие планы. С таким признанием выступил в эфире интернет-канала UkrLife экс-начальник оперативного штаба «АТО» Виктор Назаров.«После известной речи Путина в Мюнхене есть такая версия, что фактически это был сделан такой шаг к возобновлению «холодной войны». И стало ясно, что Россия не успокоится в плане того, чтобы Украина развивалась как успешное государство, самостоятельное, как субъект международной политики, и будут какие-то предприняты шаги в направлении того, чтобы этот процесс если не остановить, а может быть, даже и больше – взять под контроль ее. Соответственно, в ВСУ, в генеральном штабе мы не ждали у моря погоды и, начиная с 2007 года, разрабатывались военные документы, оперативные планы, которые в том числе предполагали и войну с Россией… В плане применения вооруженных сил были варианты сценариев именно на востоке, на Донбассе, и в том числе в Крыму, предусмотрены, разработаны. Именно в плане подготовки войск тоже это было сделано, определенная оперативная подготовка проводилась в том направлении», – заявил Назаров.Напомним, что знаменитая речь в Мюнхене в 2007 году была посвящена прежде всего критике однополярного мира и необходимости соблюдения главенства международного права. Кроме того, Путин объявил о наличии у России собственных национальных интересов, которым она будет следовать.Усмотреть в этой речи угрозу украинской независимости адекватный человек едва ли сумеет. Но дело вовсе не в этом. Речь Путина стала фактической декларацией суверенитета России и ее отказа от внешнего управления в духе «святых девяностых», что в Вашингтоне было расценено как вызов и угроза американским интересам, после чего было принято решение о «сдерживании России». Выразилось это, в том числе, и в виде соответствующих указаний украинским военным, уже тогда превращенным в американские марионетки, о чем явно не от большого ума проговорился Назаров.О том, что сказанное генералом-«АТОшником» – не очередная фантазия, к которым склонны украинские отставники, свидетельствует, в частности, тот факт, что уже в 2008 году Киев перебросил в Грузию несколько ЗРК «Бук» вместе с расчетами, которые осуществляли прикрытие грузинских войск, атаковавших Южную Осетию и российских миротворцев. Именно на счет украинских зенитчиков можно записать большинство сбитых в августовской войне российских самолетов.Кстати, примечательно, что в эти дни преставился именно тот, кто, по некоторым данным, и обеспечивал операцию по организации ПВО для карателей Саакашвили. В больнице египетского города-курорта Дахаб скончался бывший глава ГУР и бывший глава СВР Украины Виктор Гвоздь, известный тем, что был одним из главных проводников интересов США в ВСУ задолго до того, как это стало «трендом». Кстати, во время своего руководства ГУР ВСУ он закончил в Гарварде Школу государственного управления имени Джона Кеннеди.Через участие контингентов ВСУ в НАТОвских программах, в международных миссиях, с помощью курсов подготовки офицеров Запад довольно быстро установил контроль над командованием украинской армии. Кстати, Гвоздь был вполне идейным русофобом и бандеровцем, членом руководства запрещенной в России нацистской партии «Свобода» и ближайшим соратником Тягнибока. Другой «свободовец» – контр-адмирал Игорь Тенюх – стал в феврале 2014 года министром обороны.Командование ВСУ задолго до 2014 года находилось в руках идейных бандеровцев и врагов России, которые вполне осознанно готовились к войне против нашей страны, выполняя указания американских (прежде всего) хозяев. Более того, украинский генералитет и старшие офицеры просеивались через идеологическое сито – рассчитывать на карьеру и успешное продвижение мог только «свий» – бандеровец, желательно с Западной Украины. И когда российские генералы и полковники считали вчерашних однокурсников с Украины своими старыми друзьями, те готовились «резать москалей».Условно «пророссийское» правление Януковича практически никак не отразилось на «ценностных установках» генералитета ВСУ. И это понятно – в отличие от нардепов, чутко ощущающих «ветер перемен» и легко колеблющихся «вместе с генеральной линией», военные люди довольно ригидные. То есть Россия продолжала оставаться для них потенциальным противником, хотя об этом предпочитали не распространятся.Возможно, Янукович не слишком доверял военным и его президентство явно не было «золотым веком» ВСУ. Кроме того, потенциал будущих карателей и убийц собственного народа снижала их изрядная вороватость и коррумпированность – значительная часть украинского арсенала была разворована и распродана. Впрочем, на боевом духе украинских военачальников это нисколько не сказалось. По их признанию, они готовы были атаковать «вежливых людей» в Крыму и только трусость и нерешительность политиков помешала им это сделать. И если они тут, возможно, и «трохи сбрехав», то отказников в карательную операцию против Донбасса среди командования ВСУ не наблюдалось.Таким образом, есть все основания утверждать, что военная составляющая «анти-России» создавалась задолго до событий весны 2014 года, и в контексте этого можно суверенностью сказать, что Крымская весна не только спасла жителей полуострова от этнических чисток, предписанных планами ВСУ, но и стала важным шагом по обеспечению безопасности Российской Федерации. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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