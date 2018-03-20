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Народный выбор и конец эпохи многопартийности в России

20 марта 2018, 10:54  •  45 • Аналитика
Эти выборы показали ряд не просто интереснейших моментов, наметилась некая концепция будущего. Основанная, кстати, на выборе народа.



Но начнем мы разбирать по косточкам заявленное именно с некоторых выводов.


Главный вывод – это, понятно, не победа Путина. С этим, слава богу, все было известно заранее, некоторой интригой был только процент голосов «за». Конечно, ниже, чем в 2012 году, он никак не мог быть, и это понятно.

Понятен был и уровень накачки и воздействия в головы. Причем на этот раз было четко понятно, что «качали» именно явку. Главное – приди, а там уже и не так важно, за кого проголосуешь.


Ну да, конечно, не важно…

Здесь, собственно, козыри в руки давались всем. И тем, кто за Путина, поскольку уровень рейтинга был более-менее известен, и тем, кто против. Противники имели полное право говорить, что чем больше народа придет на участки, тем больше возможность отпилить в пользу основного кандидата. И – говорили.

Но можно поздравить административный ресурс без сарказма: работа проделана, проделана качественно. Народ на выборы пришел. Был свидетелем (неоднократным), в том числе и в собственной семье, «контрольных отзвонов» ответственным дежурным на предмет «пришел во столько, проголосовал».

Однако замечу, что требований представить подтверждения своего посещения участка в виде фото/видео не было. И на том спасибо, как говорится.

Здесь же мы имеем первый вывод.

1. Бойкот не состоялся.

Бойкот, о котором столько говорили, того… Не состоялся как таковой. Можно утешить Навального, его избиратели аккурат к следующим выборам подрастут. Но с Навальным что-то за 6 лет да придумается/посадится/вырастет. Остальным сторонникам бойкота – ну, соболезнования, ничего более.

Команду независимого кандидата-победителя – поздравляем. Молодцы. Всем справедливо заслуженные премии, бонусы и награды, а система, столь эффективно отработавшая, еще пригодится. Но об этом чуть ниже. Но то, что ее продолжат использовать и в дальнейшем, думаю, понятно всем. От добра добра не ищут.

Далее. Далее еще один интересный, на мой взгляд, вывод. От которого мы прямо перейдем к основному блюду, так сказать.

2. Кандидатов тоже надо подбирать.

Интересно будет посмотреть, как оценят выборы за рубежом. И насколько вообще воспримут их всерьез.

Почему? А потому, что годами успешно работавшая схема заброса какого-то количества абсолютно «левых» и никчемных кандидатов, ничем не отметившихся в жизни страны (Сурайкин, Титов, Бабурин) или отметившихся, но не в ту сторону (Собчак, Явлинский) не сработала. Точнее, сработала, но не так, как планировалось.

Первые трое – это вообще удивительно, зачем пошли, политический труп Явлинский — тоже мегаудивление, Собчак хоть несколько оживила вековечную клоунаду в исполнении Жириновского.

Грудинин… А ведь интересно получилось, правда? Админкоманда продемонстрировала свою мощь. Ведь суть не в том, что у Грудинина БЫЛИ счета за рубежом, а насколько четко отработали по нему, и фактически единственный вроде бы альтернативный кандидат был вырублен из гонки. Залит потоками компромата.

То, что большая часть «компромата» на поверку оказалась провокацией, никого уже не интересует. И то, что «работали» так только по Грудинину.

Хороший посыл на будущее. Не надо самодеятельности. Не надо таких кандидатов.

И здесь возникает третий и последний вывод.

3. Есть ли необходимость в так называемой «многопартийной системе»?

А действительно, для кого вся эта клоунада? Я о дебатах, о партиях… Для Запада? «Чтобы верили»? Дикое имбецил-шоу с элементами хамства и унижений – это что? Это наше телевидение...

Собственно, понимаю кандидата-самовыдвиженца Путина. Нормальному человеку в таком шоу просто не место. В этом отстойнике как раз самое место кандидатам, которые должны продемонстрировать народу свою ущербность и несостоятельность.
А был ли «Новичок»?


Что, собственно, и произошло.

Показали, что, кроме Путина, вариантов нет. И быть не может.

И тут возникает самый главный вопрос: за чей счет? Не вдаваясь в дурацкие подробности, кто, кому и сколько денег отсыпал на выборы, достаточно того, что каждый получил из бюджета на выборы.

Вот вся эта кандидатская статистическая погрешность (кроме Путина, Грудинина и Жириновского), она вообще стоила того?

Давайте будем здесь честными. Как с зеркалом.

Так называемой «многопартийной системы» больше в России нет. Прискорбно, конечно, особенно для КПРФ и Зюганова. Его попытка была неплоха, но, увы, не на тех нарвался.

И в дальнейшем что? Зачем нужна эта статпогрешность в лицах Миронова, Собчак, Явлинского, Титова, Сурайкина, Бабурина?

Они все — политическое никто. От слова «совсем». Совершенное ничто, не пользующееся никакой поддержкой населения. Ни на что не претендующее, но, тем не менее, требующее и расходующее ресурсы. Деньги, время…

Оно, конечно, у ЛДПР и КПРФ не сильно дело лучше. 6% Жириновского – это его все. На большее рассчитывать не стоит, а закат политической карьеры уже на пороге дома.

У коммунистов тоже год от года все хуже. 17% в 2012-м и 12 в 2018-м – чего еще?

По сути мы фактически имеем старую добрую однопартийную систему. Только не от КПСС, а от ЕР.

Ну и что?

Да, для остального мира КПРФ и ЛДПР еще пригодятся. Именно для создания массовки, не более.

Другой вопрос, а нужны ли эти вот «погрешности», если и так все ясно и понятно? Понятно, что на следующих выборах в Госдуму с огромным отрывом победит партия «Единая Россия», то же самое и на местах.

Понятно, что через 6 лет на президентских выборах победит тот, кого приведет за руку и порекомендует Путин. А, собственно, чего такого нового?

Ельцин в свое время привел Путина. Путин привел Медведева. Медведев вежливо уступил Путину.
Порошенко нашёл альтернативу войне


Тут уже интрига в том, кто там в течение 6 лет будет выдвинут на роль «продолжателя дела». А тут да, интрига. Меня, например, Володин устроил бы. Но не пустят, слишком вроде бы честный и открытый.

Почему не разогнать? Зачем нам это партии, которые толком никого не представляют, а главное, ничего не делают? Появляются только перед выборами, плачут, что у них нет денег ни на что, но вот если их до бюджета допустить, они бы развернулись…

Да кто угодно развернется, если его грабки в бюджет запустить.

Может, действительно, стоит признать, что в России есть одна партия, правящая и решающая. Остальное – шлак и шелуха, не влияющая ни на что, кроме, может быть, общественного мнения. Условно.

Ну а там и до казахстанского варианта рукой подать. Или, более современного, китайского.

А, собственно, почему нет? Вариантов-то, как мы все наблюдаем, нет.

Проблема, конечно: в 146-миллионной стране найти 3-4 честных человека, способных управлять страной. Но кадровый голод в определенных сферах – это да, есть. 11 футболистов найти не можем, а тут не мячепинатель, а президент нужен.

Как это обставить, «отец нации», или там, «указующий свет», не важно. Важно, что при таком раскладе есть над чем подумать. Выбора-то все равно нет…

Впрочем, есть еще 6 лет на то, чтобы все обдумать и устаканить.
Автор: Роман Скоморохов

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