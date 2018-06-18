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Народный трибунал над карателями в Донбассе

18 июня 2018, 13:54  •  211 • В России

Следственный комитет России утверждает, что военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины продолжают террор мирного населения на Донбассе.

«Выполняя преступные приказы своего руководства, в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума, украинские силовики провели артобстрел села Саханка Новоазовского района Донецкой области. 8 июня обстрелян поселок Зайцево Горловки. 9 июня – село Васильевка. 11 июня – Куйбышевский район города Донецка. 12 июня – гражданские объекты в Докучаевске. 13 июня 2018 года украинские силовики обстреляли пгт Александровка», - так звучит фронтовая сводка с Донбасса.

- Ранения получили 10 мирных жителей, разрушены дома, повреждено здание «Горводоканала» Докучаевска. По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следователи предпримут все меры, чтобы и исполнители, и те, кто отдавал приказы, понесли наказание за преступления против мирного населения.

На Донбассе готовят сценарий «Украинского народного трибунала». Судить будут украинских военных преступников дома, а не в Гааге. И произойдет это скоро. Ведь даже в Верховной раде уже звучат заявления о начале конца режима Порошенко.

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