Народный трибун и его «Трудовая Россия» • 117 • Аналитика







Бесстрашный «народный трибун» девяностых, Виктор Анпилов создал и возглавил движение «Трудовая Россия». Еще не была создана Коммунистическая партия Российской Федерации, а «Трудовая Россия» уже собирала многотысячные митинги и в Москве, и во многих других городах страны. Это потом, в 2000-е, известность «Трудовой России» пойдет на убыль, а численность движения сократится до минимальной. Но в девяностые «Трудовую Россию» и ее бессменного лидера знали все, кто хоть как то следил за политической ситуацией.





Виктор Анпилов прожил достаточно долгую и интересную жизнь. Его биография – типичный пример тех возможностей, которые предоставляло советское государство людям даже из самых простых семей. Он родился 2 октября 1945 года в селе Белая Глина Краснодарского края, в самой простой сельской семье. В своей книге «Наша борьба» Виктор Анпилов вспоминал и о своем детстве. Его отец, фронтовик Иван Иванович Анпилов, работал обжигальщиком гончарной мастерской – и это при том, что с войны он пришел без руки. Мать будущего политика работала поваром в одном из детских домов (всего в послевоенной Белой Глине было два детских дома). Виктору не было и пятнадцати лет, когда в 1960 году он уехал поступать в ремесленное училище в Таганрог. Закончив училище, работал слесарем – сборщиком на Таганрогском комбайновом заводе. Обычный для советского времени жизненный путь рабочего человека из глубинки. Одновременно с работой на заводе Виктор, тяготевший к знаниям, учился в школе рабочей молодежи. Лучше всего ему давались русский язык и литература, что и предопределило впоследствии жизненный путь Виктора Анпилова как журналиста. В 1964 г. Виктор был призван в армию и три года, до 1967 года, прослужил в ракетных войсках в Прикарпатском военном округе.



Вернувшись после демобилизации в родную Белую Глину, Виктор Анпилов вскоре стал литературным сотрудником в отделе партийной жизни местной газеты «Путь Октября». Так начался его путь в профессию журналиста. Виктор Анпилов поступил на факультет журналистики Московского государственного университета и был зачислен в первую в истории факультета группу журналистов-международников. Он изучал испанский и португальский языки – в то время Советский Союз активно сотрудничал с социалистической Кубой, поддерживал связи с латиноамериканским революционным движением.



Окончив университет, Виктор Анпилов уехал на Кубу, где работал переводчиком в министерстве торгового флота. Вернувшись на родину, продолжил работать по специальности – переводчиком в Высшей комсомольской школе, затем журналистом в ряде газет Московской области. В 1977-1984 гг. Виктор Анпилов работал комментатором Главной редакции радиовещания на страны Латинской Америки Гостелерадио СССР. Но, пожалуй, одна из самых захватывающих страниц в биографии Анпилова как советского журналиста – работа в 1984-1985 гг. корреспондентом в Никарагуа, где в это время продолжалась гражданская война революционеров-сандинистов против проамериканских «контрас». Как вспоминал потом Виктор Анпилов в своей автобиографической книге, и в походы с сандинистами ему ходить приходилось, иногда находясь на волосок от гибели. В 1985-1991 гг. Виктор Анпилов работал в Гостелерадио СССР. Уже тогда, на исходе Перестройки, он задумался о том, что ждет Советский Союз в случае окончательного отказа от социалистического пути развития. В 1990 году Анпилова, который к этому времени стал получать известность в качестве бескомпромиссного сторонника коммунистических ценностей, избрали депутатом Моссовета от 401-го Солнцевского избирательного округа г. Москвы. В Моссовете он вошел в состав фракции коммунистов «Москва». Осенью 1990 года, 27 лет назад, Виктор Анпилов учредил газету «Молния», которая первое время издавалась как печатный орган Движения коммунистической инициативы (ДКИ).



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23 ноября 1991 года была основана Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП), объединившая радикально настроенных сторонников советской власти и социалистического пути развития. Ее костяк составили члены Движения коммунистической инициативы и Марксистской платформы, а наиболее известными лидерами на раннем этапе существования партии стали Виктор Анпилов и Виктор Тюлькин – партийный деятель из Ленинграда, член Ленинградского обкома КПСС и секретарь парткома НПО «Авангард». Виктор Анпилов был избран секретарем ЦК РКРП и возглавил Московский городской комитет РКРП. Однако не партийная деятельность, а именно руководство «уличным» движением «Трудовая Россия», прославило Виктора Анпилова.



Еще в ноябре 1991 года было создано движение «Трудовая Москва», которое 7 ноября 1991 года провело первый в постсоветской российской истории митинг сторонников коммунистических идей. В декабре 1991 года движение провело первый мирный поход на Останкино, а 23 февраля 1992 года произошли первые столкновения с московской милицией – тогда ОМОН был направлен на разгон митинга «Трудовой Москвы», в котором принимали участие ветераны войны и пенсионеры. Но руководство страны пиетета к этим категориям людей не испытывало, подставив их под удары милицейских дубинок. Успех «Трудовой Москвы» был очевиден, поэтому уже в январе 1992 года пленум ЦК РКРП принял решение основать общественно-политическое движение, которое бы обеспечивало массовую поддержку политики партии. В октябре 1992 г. было основано Общероссийское общественно-политическое движение «Трудовая Россия». Так столичная инициатива вышла на общероссийский уровень.



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1992-1993 годы – пик политической деятельности «Трудовой России» и популярности Виктора Анпилова как народного трибуна. В это время активистами «Трудовой России» было проведено множество акций, о масштабности которых современные политические партии могут только мечтать. Например, 17 марта 1992 года, в годовщину референдума о сохранении СССР, «Трудовая Москва» собрала на Манежной площади митинг, в котором приняли участие более 100 тысяч человек. Летом 1993 года активисты «Трудовой России» сорвали совместные российско-американские военные учения на Тоцком полигоне.



В сентябре – октябре 1993 года активисты «Трудовой России» первыми пришли на помощь Верховному Совету России. Оборона Дома Советов – героическая и трагическая страница в истории движения. На защиту конституции и Верховного Совета тогда вышли представители самых разных политических сил – от казаков, монархистов и националистов до левых радикалов – коммунистов и даже анархистов. Отправился к Дому Советов и Виктор Анпилов вместе со своими многочисленными сторонниками. Среди добровольцев «Трудовой России» были люди самых разных возрастов, вплоть до пенсионеров, разных профессий, в том числе и не имевшие опыта военной службы и обращения с оружием, но готовые, если потребуется, отдать свои жизни за конституционный строй. Пермь: а дальше будет только хуже



Последние дни сентября и первый день октября 1993 года – непрекращающиеся уличные бои «Трудовой России» и активистов других партий и движений с милицией и омоновцами. 1 октября 1993 года произошли масштабные столкновения на Смоленской площади. Против демонстрантов были брошены привезенные из Свердловской области омоновцы и подразделения внутренних войск. Тем не менее, баррикады на Смоленской площади продержались до глубокой ночи. Виктор Анпилов вместе с генералом Альбертом Макашовым возглавили и поход сторонников Верховного Совета на Останкино, где произошли столкновения. В ночь на 4 октября 1993 года Борис Ельцин и его окружение приняли решение о вооруженном штурме Дома Советов.







Анпилов предпринял последнюю попытку спасти ситуацию, обратившись за помощью к военным. Он отправился в Академию бронетанковых войск, однако, как вспоминает политик в своих мемуарах, туда его не пустили и ни один из офицеров так и не вышел, чтобы встретиться с лидером «Трудовой России». Анпилов покинул Москву, скрывшись в Тульской области – на даче у знакомых. Там он написал воззвание «К оружию!» и собирался было переходить к организации действий по сопротивлению, когда 6 октября место, где скрывался Анпилов, стало известно спецслужбам. Лидера «Трудовой России» арестовали и доставили в следственный изолятор «Лефортово», где оказались и многие другие лидеры антиельцинской оппозиции. В день расстрела, 4 октября 1993 года, Министерство юстиции России приостановило деятельность восьми политических партий и общественных движений. В их числе оказалась и «Трудовая Россия». Впрочем, вскоре Ельцин под давлением общественности был вынужден отпустить на свободу всех лидеров сопротивления Верховного Совета под предлогом амнистии. Вышел на свободу и Виктор Иванович Анпилов. Он продолжил свою деятельность в качестве лидера «Трудовой России». Проект «ЗЗ». Главный противник Путина — не Грудинин, а народное безразличие



После того, как в 1996 году в РКРП обострились разногласия между Анпиловым и Тюлькиным, лидер «Трудовой России» покинул ряды партии и далее сосредоточился на деятельности возглавляемого им движения. Традицией стали регулярные «Походы на Москву», устраиваемые «Трудовой Россией». Во второй половине 1990-х годов движение продолжало выражать интересы наиболее обездоленных слоев населения постсоветской России. Однако, популярность и самого Анпилова, и его движения пошла на спад. Причин было несколько. Во-первых, умирали или отходили от дел наиболее пламенные патриоты Советского Союза – люди старших поколений, родившиеся в 1920-х – 1930-х гг. Во-вторых, общая экономическая и политическая ситуация в стране несколько стабилизировалась, что успокоило часть общества. В-третьих, свою роль сыграло и создание Коммунистической партии Российской Федерации во главе с Геннадием Зюгановым, который сумел полностью перехватить лидерство в левом лагере, осуществляя вполне умеренную политику.



На выборах в Государственную думу РФ в 1995 году блок «Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз!» (лидер РКРП Виктор Тюлькин, лидер Российской партии коммунистов Анатолий Крючков, лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов) занял шестое место, набрав 4,53% голосов. Лишь 0,7% не хватило ему для прохождения в Госдуму. Оппозиционная печать тогда заявляла, что этот результат был целенаправленно сфальсифицирован, чтобы не допустить присутствия «неуправляемых» анпиловцев в стенах российского парламента. На выборах в 1999 году успех Анпилова и его сторонников был уже куда менее значительным – Сталинский блок за СССР (Виктор Анпилов, лидер Союза офицеров СССР подполковник Станислав Терехов, внук И.В. Сталина Евгений Яковлевич Джугашвили) набрал всего 0,61% голосов.







Тем не менее, Виктор Анпилов продолжал активную политическую деятельность вплоть до самых последних дней своей жизни. Он был очень активным человеком – продолжал ездить по всей России, бывать за рубежом, встречаться с российскими и иностранными товарищами и единомышленниками. Понимая, что действовать в одиночку в современных условиях невозможно, Виктор Анпилов пытался блокироваться с самыми разными политическими силами – от сторонников Эдуарда Лимонова до ЛДПР В.В. Жириновского. Одной из главных идей Виктора Анпилова, приверженность которой он сохранял до последнего, было сокращение полномочий президента и расширение прав и полномочий парламента. Анпилов верил, что рано или поздно законодательный орган власти в России вновь превратится в выразителя интересов основной части населения страны, в него будут включены подлинные народные представители, делегаты рабочих коллективов, а не одни артисты и бизнесмены.



В 2012 году он выступал в качестве доверенного лица Владимира Жириновского, а в 2014 году поддержал возвращение Крыма в состав российского государства. Как бы не относился Виктор Анпилов к политике действующей российской власти, как бы не обвинял ее в плохом материальном и социальном положении миллионов россиян, но он всегда был патриотом своей страны и просто не мог не поддержать воссоединение Крыма.



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В 2017 году, когда кандидатом в президенты России был зарегистрирован Павел Грудинин, Виктор Анпилов выступил в его поддержку и собирался стать доверенным лицом нового кандидата от левопатриотических сил страны. Совсем недавно было снято видео, где Виктор Анпилов на Красной площади декламировал «предвыборные колядки» в поддержку Павла Грудинина. Ничто не предвещало скорой беды.13 января 2018 года 72-летний политик отправился на встречу с Павлом Грудининым. Во время встречи ему стало плохо. Виктор Анпилов потерял сознание. С обширным инсультом и в состоянии комы лидер «Трудовой России» был доставлен в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Через два дня, 15 января 2018 года, не приходя в сознание, Виктор Иванович Анпилов скончался на 73-м году жизни. 15 января 2018 года в Москве скончался Виктор Анпилов – один из самых заметных «уличных» политиков 1990-х годов. Деятельность Виктора Анпилова и его движения «Трудовая Россия» - это очень интересные страницы в новейшей российской истории, которые, безусловно, будут заслуживать упоминания и через многие годы. Политическая известность Виктора Анпилова всецело связана с первым постсоветским десятилетием, когда у значительной части населения страны еще теплилась надежда на восстановление союзного государства и возвращение к социалистическому пути развития. Анпилов стал тем политиком, который наиболее ярко и бескомпромиссно выражал точку зрения этой части населения. В девяностые либералы его боялись, многие трудящиеся и пенсионеры боготворили, а уважали Виктора Ивановича даже идеологические противники – за честность, бескорыстность и смелость.Бесстрашный «народный трибун» девяностых, Виктор Анпилов создал и возглавил движение «Трудовая Россия». Еще не была создана Коммунистическая партия Российской Федерации, а «Трудовая Россия» уже собирала многотысячные митинги и в Москве, и во многих других городах страны. Это потом, в 2000-е, известность «Трудовой России» пойдет на убыль, а численность движения сократится до минимальной. Но в девяностые «Трудовую Россию» и ее бессменного лидера знали все, кто хоть как то следил за политической ситуацией.Виктор Анпилов прожил достаточно долгую и интересную жизнь. Его биография – типичный пример тех возможностей, которые предоставляло советское государство людям даже из самых простых семей. Он родился 2 октября 1945 года в селе Белая Глина Краснодарского края, в самой простой сельской семье. В своей книге «Наша борьба» Виктор Анпилов вспоминал и о своем детстве. Его отец, фронтовик Иван Иванович Анпилов, работал обжигальщиком гончарной мастерской – и это при том, что с войны он пришел без руки. Мать будущего политика работала поваром в одном из детских домов (всего в послевоенной Белой Глине было два детских дома). Виктору не было и пятнадцати лет, когда в 1960 году он уехал поступать в ремесленное училище в Таганрог. Закончив училище, работал слесарем – сборщиком на Таганрогском комбайновом заводе. Обычный для советского времени жизненный путь рабочего человека из глубинки. Одновременно с работой на заводе Виктор, тяготевший к знаниям, учился в школе рабочей молодежи. Лучше всего ему давались русский язык и литература, что и предопределило впоследствии жизненный путь Виктора Анпилова как журналиста. В 1964 г. Виктор был призван в армию и три года, до 1967 года, прослужил в ракетных войсках в Прикарпатском военном округе.Вернувшись после демобилизации в родную Белую Глину, Виктор Анпилов вскоре стал литературным сотрудником в отделе партийной жизни местной газеты «Путь Октября». Так начался его путь в профессию журналиста. Виктор Анпилов поступил на факультет журналистики Московского государственного университета и был зачислен в первую в истории факультета группу журналистов-международников. Он изучал испанский и португальский языки – в то время Советский Союз активно сотрудничал с социалистической Кубой, поддерживал связи с латиноамериканским революционным движением.Окончив университет, Виктор Анпилов уехал на Кубу, где работал переводчиком в министерстве торгового флота. Вернувшись на родину, продолжил работать по специальности – переводчиком в Высшей комсомольской школе, затем журналистом в ряде газет Московской области. В 1977-1984 гг. Виктор Анпилов работал комментатором Главной редакции радиовещания на страны Латинской Америки Гостелерадио СССР. Но, пожалуй, одна из самых захватывающих страниц в биографии Анпилова как советского журналиста – работа в 1984-1985 гг. корреспондентом в Никарагуа, где в это время продолжалась гражданская война революционеров-сандинистов против проамериканских «контрас». Как вспоминал потом Виктор Анпилов в своей автобиографической книге, и в походы с сандинистами ему ходить приходилось, иногда находясь на волосок от гибели. В 1985-1991 гг. Виктор Анпилов работал в Гостелерадио СССР. Уже тогда, на исходе Перестройки, он задумался о том, что ждет Советский Союз в случае окончательного отказа от социалистического пути развития. В 1990 году Анпилова, который к этому времени стал получать известность в качестве бескомпромиссного сторонника коммунистических ценностей, избрали депутатом Моссовета от 401-го Солнцевского избирательного округа г. Москвы. В Моссовете он вошел в состав фракции коммунистов «Москва». Осенью 1990 года, 27 лет назад, Виктор Анпилов учредил газету «Молния», которая первое время издавалась как печатный орган Движения коммунистической инициативы (ДКИ).23 ноября 1991 года была основана Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП), объединившая радикально настроенных сторонников советской власти и социалистического пути развития. Ее костяк составили члены Движения коммунистической инициативы и Марксистской платформы, а наиболее известными лидерами на раннем этапе существования партии стали Виктор Анпилов и Виктор Тюлькин – партийный деятель из Ленинграда, член Ленинградского обкома КПСС и секретарь парткома НПО «Авангард». Виктор Анпилов был избран секретарем ЦК РКРП и возглавил Московский городской комитет РКРП. Однако не партийная деятельность, а именно руководство «уличным» движением «Трудовая Россия», прославило Виктора Анпилова.Еще в ноябре 1991 года было создано движение «Трудовая Москва», которое 7 ноября 1991 года провело первый в постсоветской российской истории митинг сторонников коммунистических идей. В декабре 1991 года движение провело первый мирный поход на Останкино, а 23 февраля 1992 года произошли первые столкновения с московской милицией – тогда ОМОН был направлен на разгон митинга «Трудовой Москвы», в котором принимали участие ветераны войны и пенсионеры. Но руководство страны пиетета к этим категориям людей не испытывало, подставив их под удары милицейских дубинок. Успех «Трудовой Москвы» был очевиден, поэтому уже в январе 1992 года пленум ЦК РКРП принял решение основать общественно-политическое движение, которое бы обеспечивало массовую поддержку политики партии. В октябре 1992 г. было основано Общероссийское общественно-политическое движение «Трудовая Россия». Так столичная инициатива вышла на общероссийский уровень.1992-1993 годы – пик политической деятельности «Трудовой России» и популярности Виктора Анпилова как народного трибуна. В это время активистами «Трудовой России» было проведено множество акций, о масштабности которых современные политические партии могут только мечтать. Например, 17 марта 1992 года, в годовщину референдума о сохранении СССР, «Трудовая Москва» собрала на Манежной площади митинг, в котором приняли участие более 100 тысяч человек. Летом 1993 года активисты «Трудовой России» сорвали совместные российско-американские военные учения на Тоцком полигоне.В сентябре – октябре 1993 года активисты «Трудовой России» первыми пришли на помощь Верховному Совету России. Оборона Дома Советов – героическая и трагическая страница в истории движения. На защиту конституции и Верховного Совета тогда вышли представители самых разных политических сил – от казаков, монархистов и националистов до левых радикалов – коммунистов и даже анархистов. Отправился к Дому Советов и Виктор Анпилов вместе со своими многочисленными сторонниками. Среди добровольцев «Трудовой России» были люди самых разных возрастов, вплоть до пенсионеров, разных профессий, в том числе и не имевшие опыта военной службы и обращения с оружием, но готовые, если потребуется, отдать свои жизни за конституционный строй.Последние дни сентября и первый день октября 1993 года – непрекращающиеся уличные бои «Трудовой России» и активистов других партий и движений с милицией и омоновцами. 1 октября 1993 года произошли масштабные столкновения на Смоленской площади. Против демонстрантов были брошены привезенные из Свердловской области омоновцы и подразделения внутренних войск. Тем не менее, баррикады на Смоленской площади продержались до глубокой ночи. Виктор Анпилов вместе с генералом Альбертом Макашовым возглавили и поход сторонников Верховного Совета на Останкино, где произошли столкновения. В ночь на 4 октября 1993 года Борис Ельцин и его окружение приняли решение о вооруженном штурме Дома Советов.Анпилов предпринял последнюю попытку спасти ситуацию, обратившись за помощью к военным. Он отправился в Академию бронетанковых войск, однако, как вспоминает политик в своих мемуарах, туда его не пустили и ни один из офицеров так и не вышел, чтобы встретиться с лидером «Трудовой России». Анпилов покинул Москву, скрывшись в Тульской области – на даче у знакомых. Там он написал воззвание «К оружию!» и собирался было переходить к организации действий по сопротивлению, когда 6 октября место, где скрывался Анпилов, стало известно спецслужбам. Лидера «Трудовой России» арестовали и доставили в следственный изолятор «Лефортово», где оказались и многие другие лидеры антиельцинской оппозиции. В день расстрела, 4 октября 1993 года, Министерство юстиции России приостановило деятельность восьми политических партий и общественных движений. В их числе оказалась и «Трудовая Россия». Впрочем, вскоре Ельцин под давлением общественности был вынужден отпустить на свободу всех лидеров сопротивления Верховного Совета под предлогом амнистии. Вышел на свободу и Виктор Иванович Анпилов. Он продолжил свою деятельность в качестве лидера «Трудовой России».После того, как в 1996 году в РКРП обострились разногласия между Анпиловым и Тюлькиным, лидер «Трудовой России» покинул ряды партии и далее сосредоточился на деятельности возглавляемого им движения. Традицией стали регулярные «Походы на Москву», устраиваемые «Трудовой Россией». Во второй половине 1990-х годов движение продолжало выражать интересы наиболее обездоленных слоев населения постсоветской России. Однако, популярность и самого Анпилова, и его движения пошла на спад. Причин было несколько. Во-первых, умирали или отходили от дел наиболее пламенные патриоты Советского Союза – люди старших поколений, родившиеся в 1920-х – 1930-х гг. Во-вторых, общая экономическая и политическая ситуация в стране несколько стабилизировалась, что успокоило часть общества. В-третьих, свою роль сыграло и создание Коммунистической партии Российской Федерации во главе с Геннадием Зюгановым, который сумел полностью перехватить лидерство в левом лагере, осуществляя вполне умеренную политику.На выборах в Государственную думу РФ в 1995 году блок «Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз!» (лидер РКРП Виктор Тюлькин, лидер Российской партии коммунистов Анатолий Крючков, лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов) занял шестое место, набрав 4,53% голосов. Лишь 0,7% не хватило ему для прохождения в Госдуму. Оппозиционная печать тогда заявляла, что этот результат был целенаправленно сфальсифицирован, чтобы не допустить присутствия «неуправляемых» анпиловцев в стенах российского парламента. На выборах в 1999 году успех Анпилова и его сторонников был уже куда менее значительным – Сталинский блок за СССР (Виктор Анпилов, лидер Союза офицеров СССР подполковник Станислав Терехов, внук И.В. Сталина Евгений Яковлевич Джугашвили) набрал всего 0,61% голосов.Тем не менее, Виктор Анпилов продолжал активную политическую деятельность вплоть до самых последних дней своей жизни. Он был очень активным человеком – продолжал ездить по всей России, бывать за рубежом, встречаться с российскими и иностранными товарищами и единомышленниками. Понимая, что действовать в одиночку в современных условиях невозможно, Виктор Анпилов пытался блокироваться с самыми разными политическими силами – от сторонников Эдуарда Лимонова до ЛДПР В.В. Жириновского. Одной из главных идей Виктора Анпилова, приверженность которой он сохранял до последнего, было сокращение полномочий президента и расширение прав и полномочий парламента. Анпилов верил, что рано или поздно законодательный орган власти в России вновь превратится в выразителя интересов основной части населения страны, в него будут включены подлинные народные представители, делегаты рабочих коллективов, а не одни артисты и бизнесмены.В 2012 году он выступал в качестве доверенного лица Владимира Жириновского, а в 2014 году поддержал возвращение Крыма в состав российского государства. Как бы не относился Виктор Анпилов к политике действующей российской власти, как бы не обвинял ее в плохом материальном и социальном положении миллионов россиян, но он всегда был патриотом своей страны и просто не мог не поддержать воссоединение Крыма.В 2017 году, когда кандидатом в президенты России был зарегистрирован Павел Грудинин, Виктор Анпилов выступил в его поддержку и собирался стать доверенным лицом нового кандидата от левопатриотических сил страны. Совсем недавно было снято видео, где Виктор Анпилов на Красной площади декламировал «предвыборные колядки» в поддержку Павла Грудинина. Ничто не предвещало скорой беды.13 января 2018 года 72-летний политик отправился на встречу с Павлом Грудининым. Во время встречи ему стало плохо. Виктор Анпилов потерял сознание. С обширным инсультом и в состоянии комы лидер «Трудовой России» был доставлен в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Через два дня, 15 января 2018 года, не приходя в сознание, Виктор Иванович Анпилов скончался на 73-м году жизни. Автор: Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 117 Источник Похожие новости Кампания 1941 года: планы сторон и причины поражений «Арабская весна» трансформируется в «кавказскую» Цена украинской независимости 10 млрд. долларов

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