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«Народный фронт» вышел из коалиции и заблокировал роспуск Рады

17 мая 2019, 11:09  •  44 • Украина
Украинская партия «Народный фронт» приняла решение о выходе из парламентской коалиции, заблокировав тем самым роспуск Верховной рады. Соответствующее решение было принято 17 мая на заседании фракции. Данный шаг поддержали все члены политической силы.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Информационный портал уточняет, что выход «Народного фронта» из коалиции даст возможность спикеру Верховной рады Андрею Парубию начать отсчёт 30 дней, на протяжении которых в Раде должно быть сформировано новое большинство, однако если этого не случится, то парламент может быть распущен президентом.

Вместе с этим издание уточняет, что роспуск украинского парламента невозможен менее чем за полгода до плановых выборов, в связи с этим решение «Народного фронта» автоматически блокирует подобный сценарий.

Ранее советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков оценил возможность роспуска Рады.

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