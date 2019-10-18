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Народный бунт в Эквадоре подняли русские? В МВД страны выступили с провокационным заявлением

18 октября 2019, 13:54  •  117 • Политика
Глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо выступила с провокационным заявлением о том, что некоторые нападки на правительство якобы "велись с российских IP-адресов". То есть народный бунт в Эквадоре после резкого скачка цен на топливо подняли русские?
"Русский след" на этот раз "обнаружили" в Эквадоре. Глава МВД страны Мария Паула Ромо выступила с провокационным заявлением в адрес России после того, как по республике прокатилась волна антиправительственных протестов. Люди взбунтовались против резкого роста цен на топливо, что случилось, как только президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизель и бензин.
Но, по версии министра внутренних дел, судя по ее высказыванию, можно прийти к выводу, что народный бунт в Эквадоре подняли русские. В газете El Comercio процитировали ее слова о том, что некоторые нападки на правительство страны якобы шли с российских IP-адресов.
"Антиправительственные тенденции в соцсетях зарождались в Венесуэле, некоторые нападки велись с российских IP-адресов", - цитирует министра ТАСС.
При этом министр отметила, то сейчас проводится расследование прокуратуры, которое должно установить, была ли договоренность между "различными общественными движениями, местными властями и силами, которые находятся за пределами Эквадора". Сама Ромо полагает, что такая координация существует.

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