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Народные республики Донбасса утвердили экономическое объединение

15 сентября 2021, 20:50  •  117 • В мире
Речь идет о создании единой таможенной территории. Представители народных республик утвердили договор.
ДНР и ЛНР утвердили договор о создании единой таможенной территории. Соответствующее соглашение было утверждено главами республик. Как заявил перед процедурой подписания договора глава ЛНР Леонид Пасечник, для республик это знаковый день.
Он пояснил, что речь идет и о создании единой таможенной территории, и о развитии экономической интеграции.
Глава ДНР Денис Пушилин добавил, что основной целью соглашения между республиками является повышение уровня жизни жителей Донбасса. Он подчеркнул, что данный договор "открывает перспективы устойчивого развития экономик ЛНР и ДНР".
Подписание договора о едином таможенном пространстве должно стать первым шагом в создании единого экономического пространства, о котором регионы договорились в начале сентября, напоминает агентство "ДАН".

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