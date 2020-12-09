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Народные депутаты Виктор Медведчук и Ринат Кузьмин разоблачили преступную связь Владимира Парасюка с Юрием Луценко

09 декабря 2020, 14:00  •  117 • Украина
Госбюро расследований всё-таки «дожали» – скандальный запрос Медведчука и Кузьмина, что называется, принят к исполнению. Как бывший генпрокурор Луценко прятал улики против убийц-майданщиков, и, в первую очередь, против одиозного Парасюка – скоро узнаем. Но главная интрига новости заключена в следующем – инициируя уголовное дело против Луценко, ГБР расписалось в том, что правоохранителям известна информация о том, что Парасюк убивал милиционеров на майдане, и эти убийства – доказанный факт.
Поскольку Парасюк не смог переизбраться, депутатской неприкосновенностью он более не наделён. То, что он совершал убийства, в ГБР фактически признают. Далее возникает вопрос – а почему убийца до сих пор расхаживает на свободе? Причём, не просто убийца, а убийца милиционеров! Эта скандальная история – настоящая лакмусовая бумажка для Зеленского и его «слуг» – как-то они поступят? Сделают вид, что Парасюка как бы нет? Или всё-таки отправят бывшего депутата туда, куда положено в таких случаях – на тюремные нары? Судя по достаточно быстрой реакции ГБР на обращение Медведчука с Кузьминым, затягивать дело силовики не намерены. Вот только дадут ли расследованию ход Зеленский и его «слуги»?
По всей вероятности, от того, как Зеленский отреагирует на эту историю, во многом будет зависеть судьба другого обращения Кузьмина в правоохранительные органы – дело касается расследования фактов препятствования законной деятельности украинских политических партий со стороны президентской администрации, её руководителя и лично президента Украины.
Одно обращение в ГБР Кузьмин уже направил (оно касается травли партии Анатолия Шария), но, как пояснил сам Кузьмин, «дело касается не только Шария, украинскую власть ждёт большой скандал». «Препятствование законной деятельности политической партии – преступление, но если даже половина того, что совершало руководство Офиса президента в связи с СБУ – правда, украинскую власть ждёт небывалый скандал, с отставками и посадками». Впрочем, оба расследования вполне могут, как обычно, захлебнуться – не в интересах Зеленского и его «слуг» подобные разоблачения. Вот и Парасюка не спешат арестовывать, явно давая ему возможность сбежать за границу.

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