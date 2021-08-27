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Народная программа "Единой России" опубликована полностью

27 августа 2021, 13:55  •  75 • Политика
Фото: vk.com/duma
С этими инициативами партия выходит на выборы-2021
На сайте "Единой России" опубликован полный текст народной программы, с которой партия идет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва.
В программе два основных блока: "Благополучие людей" и "Сильная Россия". Каждый разделен на разделы, которые затрагивают все сферы жизни россиян.
В частности, "Благополучие людей" включает инициативы по темам "Здоровье человека", "Хорошая работа – достаток в доме", "Крепкая семья", "Экология для жизни" и др.
Так, в подразделе "Хорошая работа – достаток в доме" говорится о необходимости создавать условия, при которых каждый человек мог бы найти применение себе, развивать свои способности. Среди предлагаемых мер: регулярная индексация МРОТ и повышение оплаты труда врачей, учителей, военных и других бюджетников.
В подразделе "Крепкая семья" акцент сделан на поддержке семей с детьми. В подразделе "Государство для человека" указывается на необходимость облегчить получение госуслуг, в том числе с помощью расширения онлайн-сервисов. Для этого доступ к широкополосному должен быть обеспечен по всей стране.
В блоке "Сильная Россия" объединены вопросы экономического, социального и политического развития, в том числе: "Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны", "Культура, история, традиции", "Гражданская солидарность и молодежная политика", "Внешняя и оборонная политика", "Развитие села".
Цель этих инициатив – обеспечить лидерство России на ключевых направлениях современного развития. Для этого, в частности, предлагается создать специальные правовые режимы для научной, научно-технической и инновационной деятельности на территориях наукоградов; ввести мораторий на плановые проверки субъектов малого бизнеса в 2022 году; стимулировать производство экологически чистой продукции и переход на современные экологичные способы ведения сельского хозяйства и т.д.
Народная программа "Единой России" была утверждена на съезде партии 24 августа. В нее вошли предложения, поступившие "из всех уголков страны, от самых разных людей, от наших сторонников и тех, кто критически относится к партии", сообщили в "ЕР". В том числе инициативы внес президент РФ Владимир Путин. Над реализацией этих и других идей, направленных на благополучие россиян и России в целом, партия обещает работать в течение следующих пяти лет.
Ознакомиться с полным текстом народной программы "Единой России" можно на официальном сайте партии.
Очередные выборы в Госдуму состоятся 17-19 сентября 2021 года. В некоторых регионах, в том числе в Москве, можно проголосовать дистанционно. Для этого необходимо заранее подать заявку.

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