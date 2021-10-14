Народ высмеял марш националистов в Киеве. Замечено поклонение мультяшному роботу

В Киеве прошло мероприятие, организованное радикалами. Народ тут же высмеял марш националистов. Одно только поклонение мультяшному роботу чего стоит!

День защитника Украины появился в 2014 году. В июле 2021-го переименован в День защитников и защитниц Украины. Отмечается 14 октября регулярно. Этот день даже является нерабочим.

К данному странному празднику приурочен марш националистов и ветеранов АТО в Киеве. Люди начали шествие от парка Шевченко и дошагали до майдана Незалежности. Среди участников – представители радикальных организаций, в том числе признанных террористическими в России. Они требовали принять закон против "коллаборантов", освободить националистов, которые находятся под следствием.

Кстати, то, что требовали радикалы в этот день годом ранее, власти Украины выполнили. Например, закрыли ряд телеканалов.

Участников марша свозили в центр Киева автобусами, но шествие массовым назвать никак нельзя. По данным очевидцев, было не более 2000-3000 человек, однако организаторы отрапортовали о 5000, пишет "Страна.ua". Люди собирались на протяжении двух часов, а мероприятие продлилось всего 40 минут.

Видео этого СМИ разлетелось по социальным сетям и мессенджерам. Народ высмеял марш националистов. Внимательные зрители разглядели даже поклонение мультяшному роботу. Несознательное, конечно, но очень показательное.

"Удивительное рядом. Националисты, которые пришли к КНУ имени Шевченко, заявили, что "Бандера - герой", допустили ошибку в написании фамилии. Примечательно, фамилия Сталина написана без ошибок", - говорится в Telegram-канале "Политика Страны".

"Эта клуша (женщина на стоп-кадре из видео с марша - ред.) даже фамилию своего кумира написать не может. Ей что Бандере, что Бендеру из "Футурамы" (мультсериал, где одним из главных героев является саркастичный человекоподобный робот - ред.) молиться, абы дышать гиднистю и не так як москали. Маргиналы необразованные", - написал автор Telegram-канала PASHA TODAY.